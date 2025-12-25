Pubblicità
Sadettin Saran Getty
Claudio D'Amato

Arrestato il presidente del Fenerbahce: coinvolto in un'indagine antidroga

Sadettin Saran finito in manette nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto anche vip e figure di spicco dei media. Il Fenerbahce: "Sostegno al presidente e fiducia nella giustizia".

Natale nel caos in casa Fenerbahce.

A sconvolgere le festività è l'arresto del presidente Sadettin Saran, che come ha riportato la tv di Stato TRT è finito in manette nell'ambito di un'indagine antidroga.

Il club di Istanbul, dopo la notizia, si è subito schierato al fianco del proprio massimo dirigente.

  • PERCHÉ IL PRESIDENTE DEL FENERBAHCE È STATO ARRESTATO

    Saran, come si legge, sarebbe stato incastrato dalla presenza di sostanze stupefacenti all'interno dei campioni dei suoi capelli.

    L'arresto segue la testimonianza del presidente del Fenerbahce ai pm della scorsa settimana, a margine della quale erano poi stati effettuati i prelievi analizzati.

  • SARAN NEGA E CHIEDE UN NUOVO ESAME

    Saran dal canto suo ha negato di aver mai fatto uso di droga, preannunciando che avanzerà richiesta per chiedere un nuovo esame.

  • COINVOLTI ANCHE VIP, GIORNALISTI, CANTANTI E PERSONAGGI SOCIAL

    L'operazione degli inquirenti turchi è partita ad inizio dicembre, portando fin qui in manette una quindicina di persone: Saran a parte, coinvolti anche vip, giornalisti, cantanti, attori e personaggi social.

  • LA NOTA DEL FENERBAHCE DOPO L'ARRESTO DEL PRESIDENTE

    Il Fenerbahce, come detto, ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale mostra totale sostegno a Sarann:

    "I membri del nostro consiglio direttivo e i nostri sostenitori si sono radunati di fronte al tribunale di Istanbul a Çağlayan fin dalle prime ore del mattino per dimostrare il loro sostegno al nostro presidente, Sadettin Saran.

    I membri del nostro Consiglio di Amministrazione hanno rilasciato dichiarazioni a Fenerbahçe Television. I nostri dirigenti hanno dichiarato di sostenere il nostro Presidente e di avere fiducia nella giustizia turca.  

    Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Gürhan Taşkaya: "Prima di tutto, abbiamo piena fiducia nella giustizia. La presenza dei nostri tifosi qui è molto importante sia per il nostro Presidente che per il nostro Consiglio di Amministrazione. Continueremo a essere moderati e a confidare nella giustizia. Abbiamo piena fiducia in questo. Ci auguriamo che il sostegno di tutta la nostra comunità continui a crescere. I nostri tifosi sono il cuore di questa comunità. I nostri tifosi non hanno mai abbandonato questa comunità in nessun periodo e non lo faranno mai. Ci auguriamo che questo sostegno continui a crescere fino alla fine".

    Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Adem Köz, ha dichiarato: "Ringraziamo tutti i nostri tifosi che sono venuti qui in questa giornata piovosa. Tutti i tifosi che sostengono il Fenerbahçe Sports Club e la nostra comunità sono molto importanti per noi. Speriamo di ricevere buone notizie oggi. Ci auguriamo che si aprano le procedure per il ritorno del nostro Presidente al suo incarico. Stiamo tutti seguendo da vicino la situazione. Tutti i nostri colleghi del Consiglio di Amministrazione sono qui. Ognuno è al proprio posto".

    Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Murat Emanetoğlu, ha dichiarato: "Siamo profondamente addolorati. Avere tifosi così devoti è prezioso per noi. Ci dà coraggio e sentiamo il loro pieno sostegno. Anche il nostro presidente lo sente. Confidiamo tutti nella giustizia turca. Manterremo la calma. Siamo forti quando siamo uniti. Vogliamo sentire il sostegno di tutti. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Attendiamo buone notizie dalla suprema giustizia turca. Speriamo che tutto vada bene. Domani lavoreremo ancora di più nei nostri incarichi, impegnandoci per essere degni di questi tifosi e di questo club. Questo è il nostro compito d'ora in poi".

    Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Eren Ergen: "Come tutto il Consiglio di Amministrazione, siamo al fianco del nostro Presidente. Ringraziamo anche tutti i tifosi del Fenerbahçe durante questo processo. Crediamo che, se restiamo uniti e uniti, supereremo questa situazione. Grazie a tutti i nostri tifosi. Confidiamo nella suprema giustizia turca. Speriamo che l'esito sia positivo".

    Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Zeynep Yalım Uzun, ha dichiarato: "Come tutto il Consiglio di Amministrazione, siamo qui e sosteniamo il nostro Presidente. Ringraziamo i nostri tifosi e l'intera comunità. Confidiamo nella giustizia turca. Crediamo che la questione si risolverà nel migliore dei modi"".

