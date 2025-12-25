Arrestato il presidente del Fenerbahce: coinvolto in un'indagine antidroga

Il Fenerbahce, come detto, ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale mostra totale sostegno a Sarann:

"I membri del nostro consiglio direttivo e i nostri sostenitori si sono radunati di fronte al tribunale di Istanbul a Çağlayan fin dalle prime ore del mattino per dimostrare il loro sostegno al nostro presidente, Sadettin Saran.

I membri del nostro Consiglio di Amministrazione hanno rilasciato dichiarazioni a Fenerbahçe Television. I nostri dirigenti hanno dichiarato di sostenere il nostro Presidente e di avere fiducia nella giustizia turca.

Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Gürhan Taşkaya: "Prima di tutto, abbiamo piena fiducia nella giustizia. La presenza dei nostri tifosi qui è molto importante sia per il nostro Presidente che per il nostro Consiglio di Amministrazione. Continueremo a essere moderati e a confidare nella giustizia. Abbiamo piena fiducia in questo. Ci auguriamo che il sostegno di tutta la nostra comunità continui a crescere. I nostri tifosi sono il cuore di questa comunità. I nostri tifosi non hanno mai abbandonato questa comunità in nessun periodo e non lo faranno mai. Ci auguriamo che questo sostegno continui a crescere fino alla fine".

Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Adem Köz, ha dichiarato: "Ringraziamo tutti i nostri tifosi che sono venuti qui in questa giornata piovosa. Tutti i tifosi che sostengono il Fenerbahçe Sports Club e la nostra comunità sono molto importanti per noi. Speriamo di ricevere buone notizie oggi. Ci auguriamo che si aprano le procedure per il ritorno del nostro Presidente al suo incarico. Stiamo tutti seguendo da vicino la situazione. Tutti i nostri colleghi del Consiglio di Amministrazione sono qui. Ognuno è al proprio posto".

Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Murat Emanetoğlu, ha dichiarato: "Siamo profondamente addolorati. Avere tifosi così devoti è prezioso per noi. Ci dà coraggio e sentiamo il loro pieno sostegno. Anche il nostro presidente lo sente. Confidiamo tutti nella giustizia turca. Manterremo la calma. Siamo forti quando siamo uniti. Vogliamo sentire il sostegno di tutti. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Attendiamo buone notizie dalla suprema giustizia turca. Speriamo che tutto vada bene. Domani lavoreremo ancora di più nei nostri incarichi, impegnandoci per essere degni di questi tifosi e di questo club. Questo è il nostro compito d'ora in poi".

Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Eren Ergen: "Come tutto il Consiglio di Amministrazione, siamo al fianco del nostro Presidente. Ringraziamo anche tutti i tifosi del Fenerbahçe durante questo processo. Crediamo che, se restiamo uniti e uniti, supereremo questa situazione. Grazie a tutti i nostri tifosi. Confidiamo nella suprema giustizia turca. Speriamo che l'esito sia positivo".

Il nostro membro del Consiglio di Amministrazione, Zeynep Yalım Uzun, ha dichiarato: "Come tutto il Consiglio di Amministrazione, siamo qui e sosteniamo il nostro Presidente. Ringraziamo i nostri tifosi e l'intera comunità. Confidiamo nella giustizia turca. Crediamo che la questione si risolverà nel migliore dei modi"".