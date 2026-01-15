Pubblicità
Slot sempre più precario e sotto pressione: sull’allenatore del Liverpool c’è l’ombra di Xabi Alonso

Arne Slot non riesce proprio a trovare pace in questo momento. La partita in casa contro il Barnsley nella FA Cup avrebbe dovuto garantire una serata tranquilla al manager del Liverpool, attualmente sotto pressione. Dominik Szoboszlai, però, aveva altre idee. Dopo aver sbloccato il risultato con un potente tiro dalla distanza e aver assistito Jeremie Frimpong nel suo primo goal ad Anfield con un tiro altrettanto potente, l'ungherese ha regalato agli avversari di terza divisione del Liverpool un goal proprio prima dell'intervallo con uno degli errori più inspiegabili che si possano vedere su un campo da calcio.

"Non credo che si dovrebbe fare una cosa del genere in una partita di FA Cup o di Coppa di Lega, in un'amichevole o anche in un allenamento", ha detto Slot a proposito del colpo di tacco sbagliato di Szoboszlai all'interno della propria area di rigore. "È una scelta strana e ho la mia opinione al riguardo, ma preferisco tenerla per me e parlarne con Dom".

A causa della leggerezza di Szoboszlai, quella che sembrava una partita facile si è trasformata in un altro esame approfondito sulle carenze difensive del Liverpool e della sua capacità di avere la meglio contro i blocchi difensivi, superati a fatica solo grazie all'ingresso in campo nel secondo tempo di Florian Wirtz e Hugo Ekitike, due giocatori acquistati la scorsa estate per oltre 170 milioni di sterline (230 milioni di dollari).

Il risultato finale di 4-1 ha senza dubbio lusingato i Reds ma non ha fatto nulla per placare il crescente scetticismo che circonda Slot. Anzi, da qui alla fine della stagione sarà sottoposto a un esame ancora più attento, dato che solo un paio di ore prima dell'ultima prestazione deludente del Liverpool, l'uomo che molti tifosi volevano vedere succedere a Jurgen Klopp come allenatore è tornato disponibile...

    L'ALLENATORE CHE TUTTI VOLEVANO

    Quando Klopp ha rivelato che avrebbe lasciato il Liverpool alla fine della stagione 2023-24, si presumeva che Xabi Alonso lo avrebbe sostituito. Lo spagnolo aveva iniziato la sua carriera da allenatore in modo davvero impressionante e aveva appena superato la metà di una stagione imbattuta e vincente in Germania con il Bayer Leverkusen.

    Di conseguenza, Alonso era il nome più caldo sul mercato degli allenatori. Quasi tutti i club d'élite europei lo volevano, in particolare quelli per cui aveva giocato come calciatore: Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid.

    Tuttavia, Alonso chiarì immediatamente che non era pronto a lasciare il Leverkusen, il che lo escluse dalla corsa per i posti vacanti imminenti nel Merseyside e a Monaco, e alla fine decise di rimanere un altro anno alla BayArena prima di accettare l'opportunità di colmare il vuoto lasciato da Carlo Ancelotti al Bernabeu lo scorso maggio.

    A quel punto, però, nessuno al Liverpool desiderava il ritorno di uno dei centrocampisti più eleganti che abbiano mai calcato il terreno di Anfield. Durante una sensazionale stagione d'esordio ad Anfield, caratterizzata da una fantastica vittoria per 4-0 sul Leverkusen di Alonso in Champions League, Slot aveva reso più facile di quanto chiunque potesse immaginare succedere a un'icona come Klopp. Il Liverpool ha vinto il suo ventesimo titolo di massima serie con quattro partite di anticipo e, due giorni dopo la presentazione ufficiale di Alonso come nuovo allenatore del Real Madrid, Slot è stato nominato Manager della stagione della Premier League.

    Da allora, però, sono cambiate molte cose.

    VITTIMA DEL POTERE DEI GIOCATORI

    Meno di otto mesi dopo aver salutato il ritorno di "uno dei migliori allenatori al mondo", il Real Madrid ha annunciato di aver raggiunto un "accordo consensuale" con Alonso per la risoluzione del contratto. Ma non c'è stato nulla di consensuale in questa decisione. Alonso è stato licenziato a causa del potere dei giocatori, e il suo licenziamento era nell'aria già da tempo.

    Vinicius Jr ha reso pubblica la sua insoddisfazione nei confronti del successore di Ancelotti durante il primo Clasico della stagione, ma anche altre figure chiave dello spogliatoio del Real Madrid erano altrettanto frustrate dalle richieste e dal comportamento dello spagnolo, rendendo inevitabile il suo addio anticipato, dato che il presidente del club Florentino Perez ha sempre attribuito più importanza ai giocatori che agli allenatori.

    In questo senso, la reputazione di Alonso come uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e innovativi del calcio odierno non dovrebbe essere influenzata in modo eccessivo dalla sua uscita dal Real Madrid, e certamente non agli occhi dei tifosi del Liverpool, che lo adoravano come giocatore e lo desideravano come allenatore.

    Anche quando sono iniziate a circolare le prime voci di tensioni nello spogliatoio del Real, si parlava di un ritorno a braccia aperte del 44enne ad Anfield, soprattutto perché Slot sembrava assolutamente incapace di arrestare la peggiore serie di risultati del Liverpool dal 1954. In effetti, l'ex allenatore del Feyenoord è stato fortunato che Alonso non fosse già disponibile mentre i Reds subivano la loro nona sconfitta in 12 partite, contro il Nottingham Forest il 22 novembre.

    Naturalmente, da allora i risultati dei Reds sono migliorati, ma le prestazioni no.

    ANCORA ALLA RICERCA DI RISPOSTE

    La vittoria contro il Barnsley ha portato a 11 il numero di partite consecutive senza sconfitte del Liverpool in tutte le competizioni. Tuttavia, i Reds continuano a giocare male, senza alcuna fluidità o incisività nel loro gioco. Trovare un modo per superare o aggirare le difese schierate in profondità rimane una vera sfida, motivo per cui hanno pareggiato cinque delle ultime nove partite di Premier League.

    Il Liverpool è stato giustamente elogiato per aver conquistato un punto all'Emirates la scorsa settimana, soprattutto perché ha dominato gran parte del secondo tempo in trasferta contro la capolista della Premier League. Tuttavia, nonostante i Reds abbiano avuto un grande possesso palla contro l'Arsenal, ancora una volta non sono riusciti a sfruttarlo, motivo per cui non sono riusciti a ridurre il divario di 14 punti tra le due squadre.

    Di conseguenza, Slot è rimasto "un po' sorpreso" dalla reazione positiva a una prestazione che in precedenza aveva suscitato solo negatività.

    "Quando abbiamo il 60 o 70% di possesso palla contro altre squadre, la gente lo trova noioso, ma ora è una 'buona prestazione'", ha detto Slot durante la conferenza stampa post-partita a nord di Londra. "Non abbiamo creato quasi nessuna occasione, ma questo è quello che siamo in questo momento. Possiamo dominare il possesso palla, sappiamo come costruire il gioco, ma ovviamente facciamo fatica in alcune cose".

    "Le azioni da fermo sono una di queste, ma trovare il passaggio giusto e l'esecuzione giusta nell'ultimo terzo di campo è qualcosa che non è ancora al livello di altre squadre. Ed è per questo che lavoriamo ogni giorno per migliorare".

    "POCHE OCCASIONI IN RELAZIONE AL POSSESSO PALLA"

    Il Liverpool ha mostrato una maggiore pericolosità in attacco lunedì, ma solo perché il Barnsley ha iniziato a credere di poter ribaltare il risultato nel secondo tempo, lasciando così più spazio alle superstar Wirtz ed Ekitike, entrate dalla panchina, che ne hanno approfittato nelle fasi finali. È stato significativo anche il fatto che il goal della svolta della squadra di casa non sia arrivato da un'azione incisiva, ma da un tiro dalla distanza.

    A merito di Slot, va detto che ancora una volta è stato abbastanza onesto da ammettere che il gioco generale del Liverpool ha lasciato molto a desiderare.

    "Sono contento dei goal che abbiamo segnato", ha detto il 47enne a TNT Sports. "Sono stati dei bei goal. Ma penso che sia stata una partita troppo equilibrata per troppo tempo, perché dopo il 2-0 e poi aver subito un gol, è diventato difficile fino a cinque-dieci minuti dalla fine. Quindi sì, bei goal, ma non abbastanza occasioni rispetto al possesso palla che abbiamo avuto".

    E la natura ricorrente dei problemi del Liverpool non fa fare bella figura al manager.

    I NUOVI ACQUISTI ESTIVI INIZIANO A BRILLARE

    Ci sono sicuramente alcuni motivi per essere ottimisti, soprattutto grazie ai nuovi acquisti estivi, che stanno iniziando a trovare la loro dimensione.

    Wirtz avrà anche sprecato un'occasione contro il Barnsley, ma il suo successivo goal nell'angolo alto della porta significa che ora ha segnato tre volte nelle ultime cinque partite, mentre vederlo creare occasione da goal insieme a Ekitike è senza dubbio di buon auspicio per il futuro. Non è esagerato affermare che la coppia potrebbe diventare una delle più devastanti della Premier League.

    Naturalmente, anche un altro ex giocatore della Bundesliga sta iniziando a trovare il suo posto ad Anfield, con il Liverpool che ora gode dei vantaggi di avere un Frimpong in piena forma che corre su e giù per la fascia destra.

    Forse la cosa più incoraggiante di tutte è che Milos Kerkez ha offerto la sua migliore prestazione stagionale contro Bukayo Saka la scorsa settimana, il che dovrebbe fare miracoli per la fiducia di un giocatore che sembrava completamente fuori posto nei primi mesi della stagione.

    Tuttavia, nonostante ci siano chiari segnali che gli ultimi arrivati siano finalmente pronti a farsi valere ad Anfield, Slot ha ancora molti altri problemi da risolvere.

    NESSUN SEGNALE DI CRESCITA

    La forma fisica e il rendimento individuale di giocatori chiave come Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo, rimane motivo di preoccupazione, mentre l'infortunio che ha messo fine alla stagione di Conor Bradley significa che probabilmente vedremo Szoboszlai e Curtis Jones giocare fuori ruolo come terzini destri ancora diverse volte in questa stagione. Inoltre, sembra che il rapporto tra Slot e Mohamed Salah richieda ulteriore attenzione se l'egiziano vuole tornare al suo meglio.

    Tuttavia, il problema più grande al momento è la mancanza generale di coerenza e costanza. Come ha ammesso apertamente Slot, il Liverpool non sta semplicemente producendo prestazioni complete in questa stagione, e ci sono due ragioni ovvie: una preoccupante mancanza di urgenza e intensità e carenze nei calci piazzati in entrambe le aree.

    Forse la cosa più preoccupante, però, è che non abbiamo ancora visto schemi di gioco chiari in questa stagione, che illustrino chiaramente cosa sta cercando di fare l'allenatore con la sua squadra vincitrice del titolo. Slot afferma che, mentre lui non ha cambiato il suo stile, le altre squadre lo hanno fatto, utilizzando blocchi bassi e lanci lunghi per aggirare il pressing del Liverpool e allo stesso tempo neutralizzare la sua minaccia offensiva.

    È stato ovviamente speso un enorme quantitativo di denaro per aggiungere ulteriori uomini alla squadra di Slot, per renderla più imprevedibile e quindi più difficile da fermare ma, per la maggior parte, è solo diventata più brutta da guardare. I prossimi mesi saranno quindi di vitale importanza per l'olandese, perché, con il campionato ormai perso, le prestazioni sono diventate importanti quanto i punti dal punto di vista dei tifosi.

    Oltre a puntare a buoni risultati in coppa, i tifosi, noti per la loro pazienza, vogliono vedere segni di evoluzione, la prova che la squadra sarà in grado di riconquistare il titolo nella prossima stagione. In uno scenario del genere, accetterebbero risultati più altalenanti nella seconda metà della stagione.

    Ciò che non tollereranno, però, è un calcio più noioso, soprattutto ora che il sostituto più entusiasmante è tornato sul mercato.

