Slot sempre più precario e sotto pressione: sull’allenatore del Liverpool c’è l’ombra di Xabi Alonso

Quando Klopp ha rivelato che avrebbe lasciato il Liverpool alla fine della stagione 2023-24, si presumeva che Xabi Alonso lo avrebbe sostituito. Lo spagnolo aveva iniziato la sua carriera da allenatore in modo davvero impressionante e aveva appena superato la metà di una stagione imbattuta e vincente in Germania con il Bayer Leverkusen.

Di conseguenza, Alonso era il nome più caldo sul mercato degli allenatori. Quasi tutti i club d'élite europei lo volevano, in particolare quelli per cui aveva giocato come calciatore: Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid.

Tuttavia, Alonso chiarì immediatamente che non era pronto a lasciare il Leverkusen, il che lo escluse dalla corsa per i posti vacanti imminenti nel Merseyside e a Monaco, e alla fine decise di rimanere un altro anno alla BayArena prima di accettare l'opportunità di colmare il vuoto lasciato da Carlo Ancelotti al Bernabeu lo scorso maggio.

A quel punto, però, nessuno al Liverpool desiderava il ritorno di uno dei centrocampisti più eleganti che abbiano mai calcato il terreno di Anfield. Durante una sensazionale stagione d'esordio ad Anfield, caratterizzata da una fantastica vittoria per 4-0 sul Leverkusen di Alonso in Champions League, Slot aveva reso più facile di quanto chiunque potesse immaginare succedere a un'icona come Klopp. Il Liverpool ha vinto il suo ventesimo titolo di massima serie con quattro partite di anticipo e, due giorni dopo la presentazione ufficiale di Alonso come nuovo allenatore del Real Madrid, Slot è stato nominato Manager della stagione della Premier League.

Da allora, però, sono cambiate molte cose.