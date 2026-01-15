Slot sempre più precario e sotto pressione: sull’allenatore del Liverpool c’è l’ombra di Xabi Alonso

"Non credo che si dovrebbe fare una cosa del genere in una partita di FA Cup o di Coppa di Lega, in un'amichevole o anche in un allenamento", ha detto Slot a proposito del colpo di tacco sbagliato di Szoboszlai all'interno della propria area di rigore. "È una scelta strana e ho la mia opinione al riguardo, ma preferisco tenerla per me e parlarne con Dom".
A causa della leggerezza di Szoboszlai, quella che sembrava una partita facile si è trasformata in un altro esame approfondito sulle carenze difensive del Liverpool e della sua capacità di avere la meglio contro i blocchi difensivi, superati a fatica solo grazie all'ingresso in campo nel secondo tempo di Florian Wirtz e Hugo Ekitike, due giocatori acquistati la scorsa estate per oltre 170 milioni di sterline (230 milioni di dollari).
Il risultato finale di 4-1 ha senza dubbio lusingato i Reds ma non ha fatto nulla per placare il crescente scetticismo che circonda Slot. Anzi, da qui alla fine della stagione sarà sottoposto a un esame ancora più attento, dato che solo un paio di ore prima dell'ultima prestazione deludente del Liverpool, l'uomo che molti tifosi volevano vedere succedere a Jurgen Klopp come allenatore è tornato disponibile...