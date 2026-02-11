Getty Images Sport
Arne Slot afferma che non verrà licenziato se il Liverpool non riuscirà a qualificarsi per la Champions League.
Slot fiducioso di rimanere nonostante lo scenario "inaccettabile"
Slot ha affrontato le speculazioni sul suo futuro ad Anfield, sostenendo che la mancata qualificazione alla competizione europea d'élite non dovrebbe portare automaticamente al suo licenziamento. Il Liverpool si trova attualmente in una posizione precaria nella classifica della Premier League, con quattro punti di distacco dal Chelsea e cinque dal Manchester United nella corsa per un piazzamento tra le prime cinque, in vista della cruciale trasferta di mercoledì sera a Sunderland.
Considerando la massiccia spesa del club nel mercato estivo dello scorso anno, la mancata qualificazione sarebbe vista come un disastro. Tuttavia, Slot ritiene che i proprietari del club, Fenway Sports Group, e il direttore sportivo Richard Hughes adotteranno una visione olistica della stagione. Ha citato la stagione 2022-23 sotto la guida di Jurgen Klopp, quando il club ha mantenuto la fiducia nel tecnico tedesco nonostante il club non fosse riuscito a classificarsi tra le prime quattro, una decisione che ha gettato le basi per il ventesimo titolo di campionato conquistato due anni dopo sotto la guida dello stesso Slot.
"Anche questa è una domanda difficile a cui rispondere perché non sono io a decidere del mio futuro", ha detto Slot quando gli è stato chiesto se il suo posto fosse a rischio. "L'unica cosa che so è che è già successo in passato, di recente, e non ha influito sul futuro di quell'allenatore. Ma questo non garantisce nulla, ovviamente.
"In generale, [con] gli allenatori, specialmente in questo club - forse altrove si tratta principalmente, ma non solo, di risultati - si guarda anche ai progressi dei giocatori, ai progressi della squadra, e a volte si tiene conto delle circostanze".
Le "circostanze" di una stagione tragica e caotica
La stagione è iniziata sotto una nube di tragedia dopo la morte dell'attaccante Diogo Jota lo scorso luglio, un evento che ha sconvolto la squadra e ha dato un tono cupo alla campagna. In campo, l'olandese ha dovuto affrontare una crisi di infortuni senza fine, con l'attaccante Alexander Isak che ha subito una frattura alla gamba, lasciando l'attacco spuntato e incapace di ruotare.
Inoltre, le stelle affermate hanno perso la loro forma. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister e Cody Gakpo hanno tutti subito un calo significativo delle prestazioni, aggravando i "problemi iniziali" dei numerosi nuovi acquisti effettuati durante la massiccia campagna acquisti estiva. Questi fattori hanno contribuito a una serie di risultati deludenti che ha visto il Liverpool vincere solo sei delle ultime 20 partite di campionato.
Slot ha ammesso che questa è stata "di gran lunga" la "stagione più difficile" della sua carriera di allenatore, ma rimane convinto di lavorare per un club che valorizza il processo piuttosto che le reazioni istintive. "Non è così in tutti i club, ma penso di lavorare in un club che tiene conto di queste cose", ha aggiunto.
Il modello di sostenibilità messo in discussione dopo la vendita di Diaz
L'attenzione sulle difficoltà del Liverpool è stata intensificata dal successo degli ex giocatori. La decisione di vendere Luis Diaz al Bayern Monaco per 65,5 milioni di sterline lo scorso luglio è tornata a tormentare i Reds. Mentre il Liverpool ha faticato a segnare in assenza di Isak, Diaz ha collezionato 18 gol e 14 assist in Germania.
Slot ha difeso la vendita, citando la rigorosa adesione del club a un modello di business sostenibile, anche se questo lo rende un'eccezione tra l'élite della Premier League. Ha anche sostenuto che la conversazione sarebbe stata diversa se il suo acquisto record fosse rimasto in forma.
"Forse è più giusto dire che se Alex [Isak] fosse stato in forma, avremmo parlato anche di questo?", ha sostenuto Slot. "Luis Díaz è un altro esempio di come è gestito questo club. Se questo club riceve un'offerta del genere per un giocatore di 28 anni, allora, poiché è basato sulla sostenibilità, sceglie di vendere il giocatore. Siamo un'eccezione nella Premier League, soprattutto ai vertici della Premier League per questo".
Scelta difficile in vista della trasferta a Sunderland
La preoccupazione immediata di Slot è quella di affrontare una partita insidiosa contro il Sunderland, che rimane imbattuto in casa in questa stagione. Le risorse del manager sono ridotte al minimo, con solo 22 giocatori effettivamente disponibili per la selezione.
La squalifica di Dominik Szoboszlai, dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Manchester City, si aggiunge a una lista di assenti sempre più lunga che include i terzini destri Conor Bradley e Jeremie Frimpong. Con Joe Gomez appena tornato ad allenarsi, Slot dovrebbe schierare Wataru Endo o Curtis Jones in un ruolo difensivo improvvisato, avendo apparentemente escluso il 22enne Calvin Ramsay perché non ancora pronto per la prima squadra.
Una vittoria è fondamentale per mantenere la pressione sul Chelsea e sullo United, ma con una difesa improvvisata e un attacco poco efficace, Slot sa che le "circostanze" che spera possano salvargli il posto stanno attualmente cospirando per rendere il suo compito in campo più difficile che mai.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
