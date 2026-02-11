Arne Slot afferma che non verrà licenziato se il Liverpool non riuscirà a qualificarsi per la Champions League.

Slot ha affrontato le speculazioni sul suo futuro ad Anfield, sostenendo che la mancata qualificazione alla competizione europea d'élite non dovrebbe portare automaticamente al suo licenziamento. Il Liverpool si trova attualmente in una posizione precaria nella classifica della Premier League, con quattro punti di distacco dal Chelsea e cinque dal Manchester United nella corsa per un piazzamento tra le prime cinque, in vista della cruciale trasferta di mercoledì sera a Sunderland.

Considerando la massiccia spesa del club nel mercato estivo dello scorso anno, la mancata qualificazione sarebbe vista come un disastro. Tuttavia, Slot ritiene che i proprietari del club, Fenway Sports Group, e il direttore sportivo Richard Hughes adotteranno una visione olistica della stagione. Ha citato la stagione 2022-23 sotto la guida di Jurgen Klopp, quando il club ha mantenuto la fiducia nel tecnico tedesco nonostante il club non fosse riuscito a classificarsi tra le prime quattro, una decisione che ha gettato le basi per il ventesimo titolo di campionato conquistato due anni dopo sotto la guida dello stesso Slot.

"Anche questa è una domanda difficile a cui rispondere perché non sono io a decidere del mio futuro", ha detto Slot quando gli è stato chiesto se il suo posto fosse a rischio. "L'unica cosa che so è che è già successo in passato, di recente, e non ha influito sul futuro di quell'allenatore. Ma questo non garantisce nulla, ovviamente.

"In generale, [con] gli allenatori, specialmente in questo club - forse altrove si tratta principalmente, ma non solo, di risultati - si guarda anche ai progressi dei giocatori, ai progressi della squadra, e a volte si tiene conto delle circostanze".