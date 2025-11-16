Arnautovic trascinatore dell'Austria nelle qualificazioni: meglio di lui solo Haaland, goal a grappoli per il sogno mondiale

Si avvicina l'appuntamento con la storia per l'Austria, a un passo dal ritorno alla fase finale di un Mondiale: martedì sera Marko Arnautovic e compagni avranno l'opportunità di chiudere i conti contro la Bosnia.
Proprio l'ex attaccante dell'Inter è il miglior marcatore per distacco della sua squadra in queste qualificazioni dal percorso quasi netto, macchiato dalla sola sconfitta rimediata nei minuti finali in Romania a ottobre.
Numeri da sogno per Arnautovic, inferiori soltanto a quelli fatti registrare dal 'solito' Haaland.