Arnautovic trascinatore dell'Austria nelle qualificazioni: meglio di lui solo Haaland, goal a grappoli per il sogno mondiale

Sei di questi otto goal, Arnautovic li ha realizzati contro una sola nazionale: stiamo parlando di San Marino, travolto in Austria con un larghissimo 10-0 lo scorso 9 ottobre.

In quella circostanza il classe 1989 timbrò il cartellino quattro volte senza mostrare pietà alcuna, nell'ottica di una goleada utile a migliorare notevolmente il fattore della differenza reti generale per gli austriaci.

Arnautovic letale anche in casa della piccola nazionale del Titano con una doppietta nello 0-4 di giugno. A completare il quadro troviamo la doppietta inferta al Cipro nell'ultimo incontro, decisiva per la conquista dei tre punti e per il mantenimento del primato nel girone.