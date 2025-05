Arminia Bielefeld-Stoccarda dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Le grandi di Germania sono state eliminate, la finale di Coppa si gioca tra Arminia Bielefeld e Stoccarda: la partita è visibile anche in Italia.

Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Lipsia, Borussia Dortmund e le grandi di Germania sono cadute una dopo l'altra. Sono Stoccarda e Arminia Bielefeld a contendersi la vittoria della Coppa Nazionale.

Nono in campionato, lo Stoccarda prova a conquistare la Coppa di Germania 28 anni dopo la vittoria del 1997, successo numero tre nella DFB-Pokal. Di fronte c'è l'Arminia, appena promosso in seconda serie e clamorosamente riuscita a raggiungere la finalissima come squadra della C tedesca.

Una storica prima volta per il Bielefeld, mentre lo Stoccarda è approdata in finale per la settima volta, con tre vittorie e tre sconfitte fin qui.