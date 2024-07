Argentina-Colombia, l'intervallo della finale di Copa America sarà extralarge: c'è il concerto di Shakira

Uno show della cantante colombiana allungherà l'intervallo a 25 minuti. Il ct colombiano Lorenzo: "Noi sanzionati per essere rientrati 1' dopo...".

Sarà una finale di Copa America per chi potrà, almeno in Italia. L'orario è proibitivo: le 2 italiane della notte tra oggi e domani, che sarebbero le 20 orario di Miami (si gioca a Miami Gardens, sempre in Florida).

Ciò che significa che la partita tra Argentina e Colombia, ovvero le due nazionali che all'Hard Rock Stadium si giocheranno il trofeo, terminerà alle 4 circa. Sempre che non si prolunghi oltre il 90', ovvero ai tempi supplementari o addirittura ai rigori.

O meglio: contando gli inevitabili recuperi terminerà addirittura dopo il previsto, nel caso una delle due abbia prevalso dopo i 90 minuti. Perché sarà l'intervallo a essere un po' più lungo del previsto.