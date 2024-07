Argentina-Colombia dove vederla: DAZN, Sky, NOW, Sportitalia o MOLA? Canale tv, diretta streaming, formazioni

È tempo di finalissima in Copa America con l'Argentina e la Colombia che si sfidano per il trofeo: dove vedere la sfida in tv e streaming.

Argentina e Colombia si affrontano nell’ultimo atto di Copa America negli Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena la finale della quarantottesima edizione della competizione in programma all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Le due squadre si trovano una contro l’altra dopo aver prima conquistato i rispettivi gironi, quello A l’Albiceleste e quello D i Cafeteros, beffando il Brasile. Poi qualche difficoltà nella fase a eliminazione diretta, in cui l’Argentina ha battuto l’Ecuador ai calci di rigore, prima di superare il Canada 2-0. Dall’altra parte del tabellone, la Colombia ha avuto la meglio su Panama con un netto 5-0 e poi sull’Uruguay, battendo la squadra di Bielsa nonostante un uomo in meno per oltre un tempo. Detentrice della competizione, vinta nel 2021 in Brasile contro i padroni di casa, l'Argentina va a caccia del bis da grande favorita, ma dovrà fare attenzione ad una Colombia agguerrita e che ha già dimostrato di poter recitare il ruolo di ammazza-grandi. Di seguito tutte le informazioni su Argentina-Canada di Copa America: tv, streaming e formazioni. L'articolo prosegue qui sotto