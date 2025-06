Argentina-Colombia dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia, OneFootball o Mola? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Argentina vs Colombia

Formazioni, canale tv e dove vedere Argentina-Colombia, match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, in diretta streaming.

La sedicesima giornata delle qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali, vede i riflettori puntati sulla supersfida tra Argentina e Colombia.

L'Albiceleste, regina indiscussa del girone unico con ben 10 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, è già qualificata alla Coppa del Mondo 2026 da marzo e può affrontare gli ultimi 3 impegni in calendario senza ansie né assilli.

Discorso totalmente diverso per i Cafeteros, in crisi e chiamati a difendersi dai tentativi in extremis del Venezuela (settimo ed oggi allo spareggio intercontinentale di entrare tra le prime 6 della classifica che voleranno direttamente tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Tutto su Argentina-Colombia: canale tv, formazioni e copertura streaming del match.