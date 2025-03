Argentina-Brasile dove vederla: DAZN, Sky, MOLA, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Regine del panorama sudamericano, Argentina e Brasile si scontrano nella sfida delle sfide: dove vedere la partita in tv e streaming.

La sfida delle sfide è arrivata. Quasi un anno e mezzo dopo la gara d'andata, Argentina e Brasile tornano a scontrarsi nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026, che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Sia la nazionale di Scaloni, campione del mondo in carica, che quella di Dorival Junior sono reduci da un successo: l'Argentina per 1-0 in casa dell'Uruguay, il Brasile per 2-1 contro la Colombia.

Proprio Argentina e Brasile sono due delle tre nazionali che comandano il girone sudamericano, rispettivamente al primo posto con 25 punti e al terzo con 21. Al secondo posto c'è l'Ecuador, con 22 punti.

L'articolo prosegue qui sotto

Quando e dove si giocherà Argentina-Brasile e dove sarà visibile in tv e streaming? Tutte le informazioni sulla grande sfida.