La scalata di Arda Guler: da 'dispetto' al Barcellona a certezza del Real Madrid

Quando Guler ha fatto il suo esordio sulla scena come giovane prodigio in Turchia, erano il Barcellona e l'Arsenal i club più spesso associati al suo ingaggio. I Blaugrana avevano bisogno di un giocatore creativo come lui e in Catalogna si pensava che Guler potesse diventare una stella del futuro insieme ai talenti cresciuti nel vivaio del club.

All'inizio del 2023, il presidente del Barça Joan Laporta ha dichiarato pubblicamente che l'accordo era praticamente concluso, a condizione che Guler non arrivasse prima dell'inizio della stagione successiva.

"Oggi [il direttore sportivo del Barça] Deco era a Istanbul", ha detto Laporta. "La Liga ci permette di portare avanti le operazioni per la prossima stagione senza influire sul 'Fair Play Finanziario'. Arda Guler è un giocatore di grande talento che piace molto a Deco, e stiamo cercando di concludere l'operazione".

E poi è intervenuto il Real Madrid. I Blancos sostengono di aver tenuto d'occhio Guler per mesi prima che il Barcellona facesse la sua mossa, ma i rivali del Clasico non ne erano così convinti. Il Real Madrid ha offerto inizialmente 20 milioni di euro (17 milioni di sterline/22 milioni di dollari), con la promessa di altri 10 milioni di euro in bonus, e ha assicurato a Guler che avrebbe avuto minuti di gioco in prima squadra fin dal primo giorno. Laporta è poi uscito allo scoperto, in perfetto stile Laporta, e ha insistito sul fatto che sarebbe stato comunque un errore madornale ingaggiare Guler.

"Abbiamo abbandonato l'operazione Guler a causa della portata che stava raggiungendo. Abbiamo pensato che sarebbe stato un errore da parte nostra", ha detto dopo che il Real Madrid ha annunciato l'acquisto del giovane calciatore. "Ci sono altri giocatori che penso potremmo acquistare senza entrare in una simile guerra di offerte.

Avremmo potuto competere per Guler, ma abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo una certa linea e non la superiamo. Né con Arda né con altri giocatori che vogliono venire al Barça".