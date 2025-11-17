Pubblicità
Arda Guler Real Madrid GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

La scalata di Arda Guler: da 'dispetto' al Barcellona a certezza del Real Madrid

Se il Real non sembrava strapparsi i capelli pur di acquistare Arda Guler, bensì volerlo soffiare al Barcellona, dopo due stagioni 'Il Messi turco' si è preso i Blancos ergendosi a principale assist-man per Mbappé.

Per due stagioni, l'acquisto di Arda Guler è sembrato un errore del Real Madrid. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, il club non lo voleva affatto e lo aveva portato al Santiago Bernabeu solo perché il Barcellona era molto interessato ad acquistare il "Messi turco" dal Fenerbahçe. Tuttavia, a distanza di tempo, questa ipotesi sembra ormai decisamente errata.

Negli ultimi mesi, Guler è diventato indispensabile per Xabi Alonso e Kylian Mbappé. Piuttosto che produrre momenti alla Messi, Guler ha assunto un ruolo a centrocampo più simile a quello del suo ex compagno di squadra e mentore, Mesut Ozil. 

I risultati sono stati estremamente positivi, poiché mentre Mbappé continua a lavorare sui suoi rapporti in campo con le altre superstar Vinicius Jr e Jude Bellingham, ha trovato in Guler un giocatore in grado di fornirgli il passaggio finale e di assicurargli almeno di mantenere la sua parte dell'accordo segnando un goal dopo l'altro.

  • Arda Guler Real Madrid 2023-24Getty Images

    IL DUELLO COL BARCELLONA

    Quando Guler ha fatto il suo esordio sulla scena come giovane prodigio in Turchia, erano il Barcellona e l'Arsenal i club più spesso associati al suo ingaggio. I Blaugrana avevano bisogno di un giocatore creativo come lui e in Catalogna si pensava che Guler potesse diventare una stella del futuro insieme ai talenti cresciuti nel vivaio del club.

    All'inizio del 2023, il presidente del Barça Joan Laporta ha dichiarato pubblicamente che l'accordo era praticamente concluso, a condizione che Guler non arrivasse prima dell'inizio della stagione successiva.

    "Oggi [il direttore sportivo del Barça] Deco era a Istanbul", ha detto Laporta. "La Liga ci permette di portare avanti le operazioni per la prossima stagione senza influire sul 'Fair Play Finanziario'. Arda Guler è un giocatore di grande talento che piace molto a Deco, e stiamo cercando di concludere l'operazione".

    E poi è intervenuto il Real Madrid. I Blancos sostengono di aver tenuto d'occhio Guler per mesi prima che il Barcellona facesse la sua mossa, ma i rivali del Clasico non ne erano così convinti. Il Real Madrid ha offerto inizialmente 20 milioni di euro (17 milioni di sterline/22 milioni di dollari), con la promessa di altri 10 milioni di euro in bonus, e ha assicurato a Guler che avrebbe avuto minuti di gioco in prima squadra fin dal primo giorno. Laporta è poi uscito allo scoperto, in perfetto stile Laporta, e ha insistito sul fatto che sarebbe stato comunque un errore madornale ingaggiare Guler.

    "Abbiamo abbandonato l'operazione Guler a causa della portata che stava raggiungendo. Abbiamo pensato che sarebbe stato un errore da parte nostra", ha detto dopo che il Real Madrid ha annunciato l'acquisto del giovane calciatore. "Ci sono altri giocatori che penso potremmo acquistare senza entrare in una simile guerra di offerte.

    Avremmo potuto competere per Guler, ma abbiamo deciso di non farlo. Abbiamo una certa linea e non la superiamo. Né con Arda né con altri giocatori che vogliono venire al Barça".

  • Arda Guler Carlo Ancelotti Real Madrid 2025Getty Images

    A MADRID ACERBO

    Quando Guler è arrivato nella capitale spagnola, la sua abilità con il pallone era innegabile, ma erano evidenti i suoi limiti fisici, data la fase di sviluppo in cui si trovava, e forse non sorprende che abbia subito un infortunio che lo ha costretto a guardare dalla tribuna del Bernabeu per mesi prima di debuttare finalmente nel gennaio 2024. Anche allora, però, Carlo Ancelotti non sembrava convinto.

    "Ha giocato bene per un'ora, ma ovviamente non è al meglio della forma fisica", ha detto l'allora allenatore del Real Madrid. "L'importante era che si abituasse a giocare con la squadra, per mostrare le sue qualità. Bisogna essere pazienti. Ha dimostrato le sue qualità nel primo tempo. Ha personalità e carattere, è vero. È una cosa positiva. Si distingue soprattutto per le sue qualità, ma il carattere è importante per fare bene al Real Madrid".

    Guler ha dovuto aspettare altre opportunità, con Luka Modric preferito a lui in diverse occasioni, mentre Bellingham ha avuto successo nell'altro ruolo di centrocampista avanzato. Il calciatore della nazionale turca ha segnato sei goal nelle sue ultime sette presenze in Liga della stagione, quando Ancelotti ha fatto ruotare i giocatori nel tentativo di vincere la Champions League dopo aver conquistato il titolo di campione, ma questo non è bastato a convincere il leggendario allenatore italiano delle capacità di Guler, che nel 2024-25 ha giocato solo 18 partite in tutte le competizioni, con una media di soli 41 minuti a partita.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    AVVIO DI 2025/2026 SUPER

    Alonso, al contrario, non ha avuto alcuna riserva e ha invece reso Guler una parte fondamentale della sua formazione sin dalle sue prime partite alla guida del Club World Cup. L'ex allenatore del Bayer Leverkusen ha fatto entrare il fantasista nell'intervallo della partita d'esordio del Real Madrid contro l'Al-Hilal, e successivamente è rimasto in campo per il resto del percorso fino alle semifinali.

    Questa fiducia è continuata anche nella stagione 2025-26, dove Guler ha giocato 14 delle 16 partite del Real Madrid in tutte le competizioni, segnando tre goal e fornendo sei assist. Se si considerano le sue prestazioni con la Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali, ha totalizzato 15 contributi goal in circa 1.700 minuti di gioco.

    Nella Liga, la media di 0,91 contributi goal ogni 90 minuti di Guler con il Real Madrid lo colloca al 98° percentile della divisione, mentre le 40 occasioni da goal create in tutte le competizioni lo rendono il leader tra i giocatori dei cinque campionati europei più importanti.

    Alonso ha anche chiesto a Guler di migliorare il suo gioco in fase difensiva, e i numeri suggeriscono che è sulla buona strada per farlo. Le sue 0,74 intercettazioni ogni 90 minuti lo collocano al 74° percentile tra i centrocampisti offensivi, mentre i suoi 1,78 contrasti vinti lo collocano all'84° percentile. Questi numeri non sono certo da élite, ma non sono neanche male, soprattutto per una squadra che ha costantemente più possesso palla degli avversari e ha un reale desiderio di riconquistarla il più rapidamente possibile.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VALENCIAAFP

    IL FEELING CON MBAPPÉ

    Tuttavia, forse l'elemento più importante per le possibilità di successo del Real Madrid nei prossimi mesi è il legame tra Guler e Mbappé. Il francese e Vinicius potrebbero formare una coppia d'attacco devastante, ma raramente sono sulla stessa lunghezza d'onda, e questo può portare al fallimento di attacchi promettenti quando i due cercano di combinare.

    In confronto, Guler e Mbappé hanno sviluppato un legame molto più forte. Tutti e sei gli assist del centrocampista turco in questa stagione sono stati per Mbappé, e Guler ha parlato di come "si capiscono molto bene", mentre viene paragonato a un'altra coppia devastante del recente passato del Real Madrid.

    "Mi piacciono i paragoni tra Cristiano Ronaldo e Mesut Ozil e Kylian Mbappé e Arda Guler", ha detto il ventenne quando gli è stato chiesto se può replicare Ozil, che ha fornito 39 assist a Ronaldo durante il loro periodo insieme al Bernabeu. "Hanno ottenuto grandi risultati, ma il successo significativo è sempre ottenuto da una squadra, mai solo da due giocatori".

    La capacità di Guler di scegliere il passaggio giusto ha aiutato Mbappé a mantenere la sua posizione centrale molto più spesso in questa stagione, con il francese molto più propenso a combinare con il numero 15 del Real Madrid piuttosto che allontanarsi dalla posizione di Guler sulla destra del trio di centrocampo e spostarsi verso il suo lato preferito, quello sinistro. Di conseguenza, il Real Madrid di Alonso sembra molto più equilibrato rispetto a quello di Ancelotti della scorsa stagione.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUSAFP

    LA CONVIVENZA CON BELLINGHAM

    Tuttavia, permangono alcune questioni relative alla presenza di Guler nella formazione. Il Real Madrid è una squadra piena zeppa di Galacticos, e Alonso dovrà cercare di accontentarli tutti, cosa che, secondo alcune voci, gli sta risultando piuttosto difficile.

    Uno di questi giocatori è Bellingham, che è tornato trionfalmente nell'XI del Real Madrid nel corso dell'ultimo mese dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alla spalla. Ha preso posto nella posizione di numero 8 a sinistra accanto a Guler, ma ci sono dubbi sul fatto che entrambi possano giocare nella stessa squadra, soprattutto se Alonso schiera anche un trio d'attacco davanti a loro.

    Bellingham ha un talento immenso con la palla, ma può offrire un po' più di forza a centrocampo rispetto a Guler, che è veloce e più adatto ad affrontare le squadre della massima serie spagnola che le migliori squadre europee. I due hanno giocato insieme contro il Liverpool nell'ultima partita di Champions League, ad esempio, con Guler spinto più avanti sulla destra in assenza di un'ala pura. Forse non sorprende che sia stato molto silenzioso ad Anfield, e Alonso deve trovare un modo per inserire i suoi migliori centrocampisti offensivi nello stesso sistema, dato quanto Mbappé ami giocare davanti a Guler.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    MARGINI DI CRESCITA

    Una soluzione che è stata proposta è che Guler assuma un ruolo più arretrato nel centrocampo del Real Madrid e diventi il maestro dei passaggi che i Blancos cercano disperatamente dall'addio di Toni Kroos nell'estate del 2024. L'ex nazionale tedesco, però, non è convinto.

    "Sono felice che quest'anno stia ottenendo molto più tempo di gioco per la prima volta, perché se lo merita in base alle sue capacità calcistiche ed è un ragazzo su cui possiamo contare in futuro", ha detto Kroos a Sport1. "Ma non credo nei paragoni. Arda è anche un tipo di giocatore diverso da me. La sua posizione migliore è molto più offensiva della mia, quindi non si tratta affatto di lui che mi succederà.

    "Ho giocato al suo fianco. Ha un tocco davvero delicato, che ha già utilizzato in modo molto efficace per il Real in questa stagione. Ecco perché spero che continui ad avere un tempo di gioco costante, perché è l'unico modo per migliorare. Allora sono sicuro che potrà lasciare il segno al Real per molti anni a venire".

    In ogni caso, Alonso ha chiarito che ha una grande stima di Guler e, finché continuerà a servire palloni perfetti a Mbappé, avrà un posto nella squadra del Real Madrid per molto tempo.

