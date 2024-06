L'arbitro di Spagna-Italia: chi è Slavko Vincic, il fischietto che dirigerà la gara di Gelsenkirchen

Sarà il fischietto sloveno ad arbitrare il big match di Gelsenkirchen: è reduce dalla direzione della finale di Champions League.

Contro l'Albania, alla fine, tutto è filato via liscio. Non soltanto dal punto di vista del risultato, che ha visto l'Italia imporsi per 2-1 all'esordio, ma anche dell'arbitraggio del tedesco Felix Zwayer, tranquillo e senza sbavature evidenti.

Cinque giorni dopo il debutto di Dortmund, la squadra di Luciano Spalletti trasloca a Gelsenkirchen. Si alza il livello, c'è la Spagna per il secondo impegno del girone. E anche l'arbitro, come sabato scorso, sarà un volto assolutamente noto del panorama calcistico odierno.

A fischiare nella sfida tra gli azzurri e le Furie Rosse sarà infatti Slavko Vincic, direttore di gara sloveno reduce dall'arbitraggio della finale di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid.