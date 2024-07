L'Arabia Saudita è tornata all'attacco: da Aubameyang a Nacho, è ricominciata la corsa ai big Over e non solo

Il torneo saudita punta su grandi campioni provenienti dall'Europa anche nel 2024: in arrivo anche Aubameyang.

Dopo una prevista sessione invernale senza alcun colpo, l'Arabia Saudita è nuovamente sulla soglia di decine di club europei. Bussa alla porta dei club francesi, tedeschi, spagnoli, italiani e inglesi, così da aumentare il tasso tecnico del proprio torneo, come già fatto - in maniera roboante - nell'estate 2023.

Un anno fa la Saudi League riuscì a portare tra le proprie fila i vari Neymar, Mitrovic, Kantè, Mahrez, Milinkovic-Savic, Henderson e via dicendo. Ora, tra giocatori delusi e possibili partenze, è di nuovo il periodo dell'anno in cui il governo locale e sportivo puntano decine di calciatori esperti per migliorare la qualità delle 18 squadre presenti nel massimo campionato.

Alcuni giocatori sono già ufficiamente sbarcati nella Saudi League, altri sono in procinto di firmare per i club di Riyadh, Jeddah e dintorni per la nuova annata. Per ora, in ogni caso, la prospettiva è comunque minore rispetto al 2023: difficile possano sbarcare in Asia così tanti elementi importanti come un anno fa.