FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALLORCAAFP
Aditya Gokhale

Antony scoppia in lacrime davanti le telecamere: dovrà saltare il derby tra Siviglia e Betis

Antony non potrà prendere parte al derby con il Siviglia a causa di un rosso rimediato contro il Girona: “Dovrò saltare la partita più importante dell’anno”.

La stella del Betis, Antony, è scoppiato in lacrime nel corso dell’intervista rilasciata dopo la sfida di Europa League giocata giovedì sera contro l’Utrecht.

Alla base di tutto, il dispiacere per non poter prendere parte a quella che ha definito “la partita più importante dell’anno”.

L’ex ala del Manchester United infatti, dovrà saltare il derby di domenica contro il Siviglia a causa di un cartellino rosso rimediato, a suo dire “senza intenzionalità” nella precedente sfida di campionato con il girona.

Le immagini delle sue lacrime e della sua emozione hanno rapidamente fatto il giro della rete. 

  • L'ESPULSIONE CONTRO IL GIRONA

    L'emozionante intervista di Antony è arrivata solo pochi giorni dopo il cartellino rosso rimediato nel pareggio del Real Betis in Liga contro il Girona.

    Nell'occasione, l'esterno brasiliano ha accidentalmente colpito in faccia il difensore Joel Roca mentre tentava un tiro al volo. L'espulsione è stata decisa dopo una revisione del VAR, e la squalifica che ne è seguita lo esclude ora dall'attesissimo derby contro il Siviglia. 

    Antony ha giocato un ruolo chiave nell'ultima vittoria europea contro l'Utecht, è parso visibilmente amareggiato quando gli è stato chiesto di commentare la sua assenza nella partita di domenica prossima.

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ANTONY IN LACRIME

    Parlando con i media dopo la vittoria del Betis sull'Utrecht, Antony ha dichiarato: "Sì, è stata una vittoria molto importante: una partita difficile, ma sapevamo quanto fosse importante vincere in casa. E dato che era la partita prima del derby, ci dà ancora più fiducia. E poi, sono tre punti molto importanti".

    Alla domanda sul cartellino rosso ricevuto contro il Girona, il brasiliano ha aggiunto: "Beh, per me è stato un momento molto triste. Ho ricevuto un cartellino rosso senza che ci fosse alcuna intenzionalità da parte di nessuno. È stata una settimana molto difficile".

    Dopo essere scoppiato in lacrime, Antony ha spiegato: "So che abbiamo un'altra partita davanti a noi, ma so quanto sia importante quella. Me ne vado un po' triste, arrabbiato, perché volevo esserci domenica. Giocare insieme ai miei compagni di squadra. Per me è la partita più importante dell'anno. Non poter giocare quella partita è molto difficile per me. Sarà difficile, come ho detto, è stata una settimana molto dura, molto difficile. La squalifica mi ha colpito un po' per l'importanza della prossima gara. Non poter essere lì sarà un po' dura, ma come ho detto, sarò con i miei compagni di squadra, con grande energia, pronto ad aiutarli a conquistare i tre punti".

  • UNA DELLE STELLE DEL BETIS

    La reazione commossa di Antony racconta di come siano cambiate radicalmente per lui le cose da quando ha lasciato il Manchester United.

    Al Real Betis, ha ricostruito la sua fiducia, la ritrovato sua forma fisica e creato un grande rapporto con i tifosi. Il cartellino rosso contro il Girona è stata una delle poche battute d'arresto in quello che altrimenti sarebbe stato un periodo di rinascita in Spagna, con l'allenatore del Betis Manuel Pellegrini che ha elogiato la disciplina e i miglioramenti dell'ala da gennaio. Perdere il derby di Siviglia è particolarmente doloroso data la sua crescente importanza all'interno della squadra, sia dal punto di vista creativo che emotivo.

    Il suo forte legame con il compagno di squadra Abde è diventato uno dei più importanti rapporti di collaborazione in campo del Betis in questa stagione, con i due che hanno giocato spesso insieme nelle ultime partite. Antony ha dichiarato: "Sì, abbiamo un ottimo rapporto. Sono molto felice anche per il momento che sta vivendo Abde. Non solo in questa partita: sta giocando davvero bene. Se lo merita. Ha lavorato molto duramente. Ha cambiato mentalità, è molto concentrato. E io sono molto felice, felice per i gol di Abde, per le prestazioni che ci sta regalando".
    Le lodi di Antony per Abde nell'intervista hanno messo in evidenza il suo ruolo di figura di riferimento nello spogliatoio e il suo orgoglio per il rapido sviluppo dell'ala marocchina. Nonostante il cartellino rosso, continua ad avere un'influenza nella struttura offensiva del Betis ed è stato fondamentale nella corsa della squadra verso un piazzamento tra le prime quattro.

  • Real Betis Balompie v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Gan Derbi prende il via con Antony

    Antony salterà almeno il derby contro il Siviglia, con la durata della squalifica che dipenderà dalla revisione disciplinare della Liga, anche se il Real Betis spera che resti un unico turno di squalifica. 

    La sua attenzione ora si concentra sul sostegno alla squadra da bordo campo, visto che ha insistito nel dire che "sarà presente con grande energia" mentre il Betis insegue la qualificazione alla Champions League. Con l'avvicinarsi di un periodo cruciale per i Verdiblancos, Antony punterà a tornare rapidamente, a stabilizzarsi e ad assicurarsi che questa battuta d'arresto non comprometta la sua rinascita in Spagna.

