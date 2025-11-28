Antony scoppia in lacrime davanti le telecamere: dovrà saltare il derby tra Siviglia e Betis

Parlando con i media dopo la vittoria del Betis sull'Utrecht, Antony ha dichiarato: "Sì, è stata una vittoria molto importante: una partita difficile, ma sapevamo quanto fosse importante vincere in casa. E dato che era la partita prima del derby, ci dà ancora più fiducia. E poi, sono tre punti molto importanti".

Alla domanda sul cartellino rosso ricevuto contro il Girona, il brasiliano ha aggiunto: "Beh, per me è stato un momento molto triste. Ho ricevuto un cartellino rosso senza che ci fosse alcuna intenzionalità da parte di nessuno. È stata una settimana molto difficile".

Dopo essere scoppiato in lacrime, Antony ha spiegato: "So che abbiamo un'altra partita davanti a noi, ma so quanto sia importante quella. Me ne vado un po' triste, arrabbiato, perché volevo esserci domenica. Giocare insieme ai miei compagni di squadra. Per me è la partita più importante dell'anno. Non poter giocare quella partita è molto difficile per me. Sarà difficile, come ho detto, è stata una settimana molto dura, molto difficile. La squalifica mi ha colpito un po' per l'importanza della prossima gara. Non poter essere lì sarà un po' dura, ma come ho detto, sarò con i miei compagni di squadra, con grande energia, pronto ad aiutarli a conquistare i tre punti".