Antonio Nusa, il 'Neymar norvegese' che ha attirato le attenzioni della Juventus

Il talento norvegese ha sfiorato il trasferimento in Premier League a gennaio. E ora su di lui ha messo gli occhi la Juventus.

Tra la situazione d'incertezza sul futuro di Chiesa e l'assalto a Koopmeiners e Adeyemi, la Juventus non perde di vista la quota giovani. Anche perché qui si parla di un giovane speciale: Antonio Nusa.

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la Juve ha messo nel mirino anche il giovanissimo attaccante del Bruges (19 anni) in vista della prossima stagione: sarebbe un colpo baby di alto livello, vista la considerazione di cui gode il norvegese di origini nigeriane.

"La voglia dei bianconeri di scommettere su questo astro nascente del calcio norvegese - scrive il quotidiano - cresce di giorno in giorno. Da tempo gli 007 anche bianconeri hanno iniziato a seguirlo annotando qualità che ingolosiscono non poco".

Sempre Tuttosport ricorda anche come Nusa sia "tra i 100 miglior Under 21 che giocano in Europa nella nostra lista per il Golden Boy, occupando il posto numero 46".

Ma chi è Nusa e perché la Juventus ha messo gli occhi su di lui?