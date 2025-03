L'attaccante giamaicano è tornato a parlare anche dell'incidente che lo ha coinvolto: "È l'infortunio più grave che abbia mai subito in carriera".

Michail Antonio torna a parlare del grave incidente di qualche mese fa in una lunga intervista alla BBC.

L'attaccante del West Ham è ancora in fase di riabilitazione, ma non vede l’ora di tornare in campo: "So che giocherò di nuovo e, una volta ripreso, ritroverò la mia vivacità."

Sul suo infortunio ha raccontato: "Mi sono rotto il femore in quattro punti diversi: torno a camminare quasi tre mesi dopo".