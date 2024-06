Antonio Conte allenatore del Napoli, quando ci sarà la prima partita? Il calendario estivo

Nasce il Napoli di Antonio Conte: estate tra amichevoli, Coppa Italia e Serie A 2024/2025 per cominciare al meglio la nuova avventura.

"Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza a Napoli è unico e se si ha il privilegio di poterlo fare bisogna coglierlo".

Così Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, nella prima intervista come tecnico azzurro. L'ufficialità come post Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona, è arrivata a inizio giugno, dopo mesi di voci e trattative per definire la nuova stagione del club partenopeo.

In estate partirà la Serie A, che vedrà il Napoli deciso a dimenticare l'ultima disastrosa annata senza una qualificazione alle coppe europee, ma prima di scendere in campo per il campionato, Conte guiderà la sua nuova squadra nelle amichevoli e in Coppa Italia.