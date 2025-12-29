Pubblicità
Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Mills

Semenyo al Manchester City, chiusura vicina col Bournemouth: chi è, cifre e formula

City vicino a piazzare il colpo di gennaio: Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth, sta per raggiungere Pep Guardiola a Manchester.

Secondo quanto riferito, gli agenti di Antoine Semenyo dovrebbero recarsi a Manchester per finalizzare un potenziale trasferimento al City

L'entourage della stella del Bournemouth dovrebbe procedere con i termini contrattuali relativi alla sua clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (87,5 milioni di dollari), valida fino al 10 gennaio. 

Si dice che il giocatore stesso sia desideroso di definire il suo futuro all'inizio del prossimo mese, ma resta da vedere se l'accordo verrà concluso.

  • SEMENYO-BOURNEMOUTH, ADDIO IMPROVVISO

    Sei mesi fa, non sembrava che Semenyo avrebbe lasciato il club. Il venticinquenne aveva firmato un contratto quinquennale con il Bournemouth fino al 2030 e aveva espresso un giudizio molto positivo sul club.

    Dopo aver firmato il nuovo contratto, ha dichiarato: "Sono cresciuto tantissimo in questo club, sia dentro che fuori dal campo, e sono davvero felice di aver firmato prima di tornare per la preparazione precampionato. Dai tifosi allo staff e ai miei compagni di squadra, non potrei parlare meglio delle persone che gravitano attorno al club. È un posto fantastico e non vedo l'ora di tornare al Bournemouth e continuare a lavorare sodo con la nuova stagione alle porte".

    Il presidente delle operazioni calcistiche del Bournemouth, Tiago Pinto, ha aggiunto che Semenyo è stato "fondamentale" per i progressi del club della costa meridionale ed è un "membro chiave" del loro progetto in corso.

    Ha dichiarato: "Abbiamo un ottimo rapporto con Antoine e non vediamo l'ora di continuare così, sperando di migliorare ulteriormente una stagione già da record. Il suo impegno nei confronti del club corrisponde alla nostra ambizione e sono entusiasta di vedere cosa potremo ottenere mentre ci prepariamo per la nuova stagione".

    Arriviamo alla fine di dicembre e le cose sembrano essere cambiate molto.

  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    IRAOLA SPERA DI TENERLO

    Il Bournemouth ha avuto un ottimo inizio di stagione, raggiungendo addirittura il secondo posto nella classifica della Premier League. Tuttavia, dopo una serie di risultati deludenti, ora è sceso al 15° posto e non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato. Nonostante ciò, il calciatore della nazionale ghanese ha segnato otto goal e fornito tre assist in 17 partite. Questo, e molto altro, è il motivo per cui il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola vuole tenere il veloce ala.

    La scorsa settimana ha dichiarato: "No, più partite Antoine può giocare con noi, meglio è. Se può giocare con noi per anni, è ancora meglio! Se non possono essere anni, possono essere mesi. Se può giocare solo per settimane, vanno bene anche quelle, ma più tempo gioca con noi, meglio è per noi. La situazione di Antoine è abbastanza chiara. Antoine è un giocatore importantissimo per noi e anche in partite come quella di oggi, in cui probabilmente non ha giocato bene, è sempre una minaccia per segnare e fornire assist. Ovviamente non voglio perderlo. Questo è abbastanza chiaro, ma ci sono alcune situazioni che non sono sotto il mio controllo. Sarà disponibile per giocare di nuovo tra tre giorni [contro il Chelsea] e poi nella partita successiva e spero che giochi molto di più con noi".

  • IL CITY SBARAGLIA LA CONCORRENZA

    Nonostante l'interesse di Liverpool, Tottenham, Manchester United e Chelsea, il City sembra destinato a vincere la corsa al trasferimento del 25enne. Si dice che Semenyo voglia risolvere il suo futuro con i Cherries entro il primo giorno della finestra di mercato di gennaio e ora Sky Sports sostiene che i suoi rappresentanti continueranno a cercare di concordare i termini personali con il City e di finalizzare i termini del contratto in vista di un possibile trasferimento da 65 milioni di sterline. La squadra di Pep Guardiola sarebbe l'unica ad aver contattato la squadra del Dorset in merito alla sua clausola rescissoria, mentre i contendenti al titolo procedono con una mossa che non passa inosservata.

  • Bournemouth v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    COSA MANCA PER SEMENYO AL CITY

    Se il City riuscirà a concludere l'accordo, Semenyo potrebbe giocare la sua ultima partita con il Bournemouth martedì in trasferta contro il Chelsea. Il City tornerà in campo il 1° gennaio in trasferta contro il Sunderland, seguito da una partita in casa contro il Chelsea tre giorni dopo. Se le trattative procederanno rapidamente, l'ex giocatore del Bristol City potrebbe essere disponibile per una di queste partite.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
