Semenyo al Manchester City, chiusura vicina col Bournemouth: chi è, cifre e formula

Sei mesi fa, non sembrava che Semenyo avrebbe lasciato il club. Il venticinquenne aveva firmato un contratto quinquennale con il Bournemouth fino al 2030 e aveva espresso un giudizio molto positivo sul club.

Dopo aver firmato il nuovo contratto, ha dichiarato: "Sono cresciuto tantissimo in questo club, sia dentro che fuori dal campo, e sono davvero felice di aver firmato prima di tornare per la preparazione precampionato. Dai tifosi allo staff e ai miei compagni di squadra, non potrei parlare meglio delle persone che gravitano attorno al club. È un posto fantastico e non vedo l'ora di tornare al Bournemouth e continuare a lavorare sodo con la nuova stagione alle porte".

Il presidente delle operazioni calcistiche del Bournemouth, Tiago Pinto, ha aggiunto che Semenyo è stato "fondamentale" per i progressi del club della costa meridionale ed è un "membro chiave" del loro progetto in corso.

Ha dichiarato: "Abbiamo un ottimo rapporto con Antoine e non vediamo l'ora di continuare così, sperando di migliorare ulteriormente una stagione già da record. Il suo impegno nei confronti del club corrisponde alla nostra ambizione e sono entusiasta di vedere cosa potremo ottenere mentre ci prepariamo per la nuova stagione".

Arriviamo alla fine di dicembre e le cose sembrano essere cambiate molto.