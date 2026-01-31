Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Juventus Inter Serie AGetty Images
Claudio D'Amato

Anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Serie A: quando si giocano Inter-Juventus e Napoli-Roma

Ufficiali date e orari della 25ª e 26ª giornata di Serie A, di cui sono stati resi noti anche anticipi e posticipi: spiccano Inter-Juventus e Napoli-Roma.

Pubblicità

25ª GIORNATA

  • Pisa-Milan, venerdì 13 febbraio ore 20:45 (DAZN)
  • Como-Fiorentina, sabato 14 febbraio ore 15:00 (DAZN)
  • Lazio-Atalanta, sabato 14 febbraio ore 18:00 (DAZN)
  • Inter-Juventus, sabato 14 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
  • Udinese-Sassuolo, domenica 15 febbraio ore 12:30 (DAZN)
  • Cremonese-Genoa, domenica 15 febbraio ore 15:00 (DAZN)
  • Parma-Verona, domenica 15 febbraio ore 15:00 (DAZN)
  • Torino-Bologna, domenica 15 febbraio ore 18:00 (DAZN/NOW/Sky)
  • Napoli-Roma, domenica 15 febbraio ore 20:45 (DAZN)
  • Cagliari-Lecce, lunedì 16 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)

26ª GIORNATA

  • Sassuolo-Verona, venerdì 20 febbraio ore  20:45 (DAZN)
  • Juventus-Como, sabato 21 febbraio ore 15:00 (DAZN)
  • Lecce-Inter, sabato 21 febbraio ore 18:00 (DAZN)
  • Cagliari-Lazio, sabato 21 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
  • Genoa-Torino, domenica 22 febbraio ore 12:30 (DAZN)
  • Atalanta-Napoli, domenica 22 febbraio ore 15:00 (DAZN)
  • Milan-Parma, domenica 22 febbraio ore 18:00 (DAZN/NOW/Sky)
  • Roma-Cremonese, domenica 22 febbraio ore 20:45 (DAZN)
  • Fiorentina-Pisa, lunedì 23 febbraio ore 18:30 (DAZN)
  • Bologna-Udinese, lunedì 23 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
A breve il servizio completo.
0