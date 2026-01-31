Anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Serie A: quando si giocano Inter-Juventus e Napoli-Roma

25ª GIORNATA
- Pisa-Milan, venerdì 13 febbraio ore 20:45 (DAZN)
- Como-Fiorentina, sabato 14 febbraio ore 15:00 (DAZN)
- Lazio-Atalanta, sabato 14 febbraio ore 18:00 (DAZN)
- Inter-Juventus, sabato 14 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
- Udinese-Sassuolo, domenica 15 febbraio ore 12:30 (DAZN)
- Cremonese-Genoa, domenica 15 febbraio ore 15:00 (DAZN)
- Parma-Verona, domenica 15 febbraio ore 15:00 (DAZN)
- Torino-Bologna, domenica 15 febbraio ore 18:00 (DAZN/NOW/Sky)
- Napoli-Roma, domenica 15 febbraio ore 20:45 (DAZN)
- Cagliari-Lecce, lunedì 16 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
26ª GIORNATA
- Sassuolo-Verona, venerdì 20 febbraio ore 20:45 (DAZN)
- Juventus-Como, sabato 21 febbraio ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Inter, sabato 21 febbraio ore 18:00 (DAZN)
- Cagliari-Lazio, sabato 21 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)
- Genoa-Torino, domenica 22 febbraio ore 12:30 (DAZN)
- Atalanta-Napoli, domenica 22 febbraio ore 15:00 (DAZN)
- Milan-Parma, domenica 22 febbraio ore 18:00 (DAZN/NOW/Sky)
- Roma-Cremonese, domenica 22 febbraio ore 20:45 (DAZN)
- Fiorentina-Pisa, lunedì 23 febbraio ore 18:30 (DAZN)
- Bologna-Udinese, lunedì 23 febbraio ore 20:45 (DAZN/NOW/Sky)