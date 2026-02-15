ANSA - John Elkann telefona a Gravina: espresso forte disappunto per gli errori arbitrali contro la Juventus

Non si placano le polemiche il giorno dopo Inter-Juventus, conclusosi con uno spettacolare 3-2 in favore della formazione nerazzurra, seppur scandito dal clamoroso episodio arbitrale che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu nel corso della prima frazione di gioco.

La presa di posizione del club piemontese è stata molto dura, con il CEO Damien Comolli e il Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini, che hanno definito "imbarazzante" e "inaccettabile" quanto si è visto sul terreno di gioco di San Siro.

Come riportato da Ansa, nelle scorse ore si registra un contatto tra John Elkann, CEO di Exor ovvero l'azienda che controlla la Juventus, e Gabriele Gravina, presidente della FIGC.