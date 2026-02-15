Goal.com
John Elkann Juventus 29052025Getty Images
Michael Di Chiaro

ANSA - John Elkann telefona a Gravina: espresso forte disappunto per gli errori arbitrali contro la Juventus

L'espulsione di Kalulu in Inter-Juve continua a far discutere: il CEO di Exor a colloquio con il presidente federale.

Non si placano le polemiche il giorno dopo Inter-Juventus, conclusosi con uno spettacolare 3-2 in favore della formazione nerazzurra, seppur scandito dal clamoroso episodio arbitrale che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu nel corso della prima frazione di gioco.

La presa di posizione del club piemontese è stata molto dura, con il CEO Damien Comolli e il Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini, che hanno definito "imbarazzante" e "inaccettabile" quanto si è visto sul terreno di gioco di San Siro.

Come riportato da Ansa, nelle scorse ore si registra un contatto tra John Elkann, CEO di Exor ovvero l'azienda che controlla la Juventus, e Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

  • ELKANN TELEFONA A GRAVINA

    Secondo quanto riportato da Ansa, John Elkann ha telefonato a Gabriele Gravina per esprimere il suo forte disappunto di fronte ai troppi errori arbitrali che hanno 'macchiato' di recente le partite della Juventus di Spalletti.

    Su tutte, ovviamente, spicca la clamorosa espulsione di Pierre Kalulu nel Derby d'Italia.

  • URGONO SOLUZIONI

    Sempre secondo quanto riferito da Ansa, John Elkann, nel corso del colloquio con Gravina, avrebbe sollecitato l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano.

  • VICINANZA ALLA SQUADRA

    John Elkann, oltre ad aver instaurato un dialogo costruttivo con Gravina, ha fatto sentire la propria vicinanza alla Juventus: il CEO di Exor ha avuto modo di parlare anche con i massimi esponenti della dirigenza bianconera assicurando massimo sostegno alla squadra dopo l'amara notte del Meazza.

