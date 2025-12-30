Angola eliminata: Coppa d'Africa terminata per tre giocatori di Serie A

La Coppa d’Africa inizia a fornire i suoi primi verdetti e tra le nazionali bocciate c’è sicuramente l’Angola, costretta già a salutare la competizione.
Dopo aver chiuso al terzo posto il proprio girone, per l’Angola è arrivata quest’oggi la doccia gelata dell’eliminazione, con la Tanzania che si è qualificata agli ottavi al suo posto grazie a una migliore differenza reti.
Finisce così l’avventura dell’Angola in questa Coppa d’Africa: nella rosa della nazionale africana erano presenti anche tre calciatori di Serie A, che faranno così ritorno nel nostro campionato.