Angola eliminata: Coppa d'Africa terminata per tre giocatori di Serie A

Tra le squadre che hanno chiuso il proprio girone al terzo posto ma che sono riuscite ugualmente ad accedere agli ottavi di finale di Coppa d’Africa c’è la Tanzania, che ha pareggiato contro la Tunisia ed è salita a quota due punti (gli stessi dell’Angola), ma con una differenza reti migliore (sempre -1, ma con tre goal realizzati, contro i 2 messi a segno dall’Angola). Per la Tanzania si tratta della prima volta agli ottavi nella propria storia.