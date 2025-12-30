Pubblicità
angola coppa d'africa 2025Getty Images
Nino Caracciolo

Angola eliminata: Coppa d'Africa terminata per tre giocatori di Serie A

Impresa della Tanzania che pareggia contro la Tunisia e si qualifica agli ottavi di finale condannando all’eliminazione l’Angola: Coppa d’Africa già finita per tre giocatori di Serie A che faranno così ritorno in Italia.

La Coppa d’Africa inizia a fornire i suoi primi verdetti e tra le nazionali bocciate c’è sicuramente l’Angola, costretta già a salutare la competizione.

Dopo aver chiuso al terzo posto il proprio girone, per l’Angola è arrivata quest’oggi la doccia gelata dell’eliminazione, con la Tanzania che si è qualificata agli ottavi al suo posto grazie a una migliore differenza reti.

Finisce così l’avventura dell’Angola in questa Coppa d’Africa: nella rosa della nazionale africana erano presenti anche tre calciatori di Serie A, che faranno così ritorno nel nostro campionato.

  • IMPRESA DELLA TANZANIA

    Tra le squadre che hanno chiuso il proprio girone al terzo posto ma che sono riuscite ugualmente ad accedere agli ottavi di finale di Coppa d’Africa c’è la Tanzania, che ha pareggiato contro la Tunisia ed è salita a quota due punti (gli stessi dell’Angola), ma con una differenza reti migliore (sempre -1, ma con tre goal realizzati, contro i 2 messi a segno dall’Angola). Per la Tanzania si tratta della prima volta agli ottavi nella propria storia.

  • DELUSIONE ANGOLA

    L’Angola è stata così costretta a salutare anzitempo la Coppa D’Africa: un flop inaspettato per una Nazionale che ha iniziato la competizione con ben altre ambizioni, ma che ha chiuso il proprio girone con due punti e zero successi.

  • TRE CALCIATORI RIENTRANO IN ITALIA

    Nella rosa dell’Angola erano presenti tre calciatori che giocano nel nostro campionato e che adesso faranno ritorno in anticipo in Italia. Si tratta di Mbala Nzola (Pisa), Zito Luvumbo (Cagliari) e Kialonda Gaspar (Lecce).

  • COMORE L’ALTRA TERZA ELIMINATA

    Delle sei squadre che hanno chiuso il proprio girone al terzo posto, quattro si sono qualificato agli ottavi di finale, le altre due invece sono state eliminate: si tratta di Comore e, come detto, dell’Angola.

