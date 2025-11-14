Angola-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Argentina campione del Mondo in carica e già certa del pass per i prossimi Mondiali del 2026 affronta l'Angola in amichevole.

In Angola si festeggiano i 50 anni dell'indipendenza del Paese dalla colonizzazione spagnola (11 novembre 1975) e ciò ha spinto la Federazione a investire somme importanti per assicurarsi un'amichevole di lusso non contro un avversario banale, bensì contro Messi e compagni, nientemeno che i detentori della Coppa del Mondo.

Tutto su Angola-Argentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.