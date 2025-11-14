Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro ArgentinaGetty
Michael Di Chiaro

Angola-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Angola e Argentina si affrontano in amichevole: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

L'Argentina campione del Mondo in carica e già certa del pass per i prossimi Mondiali del 2026 affronta l'Angola in amichevole.

In Angola si festeggiano i 50 anni dell'indipendenza del Paese dalla colonizzazione spagnola (11 novembre 1975) e ciò ha spinto la Federazione a investire somme importanti per assicurarsi un'amichevole di lusso non contro un avversario banale, bensì contro Messi e compagni, nientemeno che i detentori della Coppa del Mondo.

Tutto su Angola-Argentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.


  • ANGOLA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Angola-Argentina

    • Data: venerdì 14 novembre 2025

    • Orario: 17.00

    • Canale TV: -

    • Streaming: -

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ANGOLA-ARGENTINA

    ANGOLA (4-4-2): Marques; Mata, Buatu, Gaspar, Carmo; Maestro, Carneiro, Fredy, Luvumbo; Mukendi, Nzola. Ct. Beaumelle.

    ARGENTINA (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Otamendi, Tagliafico, Nico Gonzalez; De Paul, Mac Allister, Lo Celso; Messi; Lautaro, Thiago Almada. Ct. Scaloni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ANGOLA-ARGENTINA

    Angola-Argentina si giocherà venerdì 14 novembre 2025 allo stadio “11 de Novembro” di Luanda. Calcio d'inizio alle ore 17 italiane.

  • DOVE VEDERE ANGOLA-ARGENTINA IN TV

    Non è prevista alcuna diretta tv, in Italia, dell'amichevole tra Angola e Argentina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANGOLA-ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING

    Non sarà possibile seguire Angola-Argentina nemmeno in diretta streaming: nessun broadcaster italiano trasmetterà il match dei campioni del Mondo.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Angola-Argentina basterà collegarsi al sito di GOAL e seguire la diretta testuale del match.

  • Pubblicità
    Pubblicità