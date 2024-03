Angel Di Maria, la battaglia con gli arbitri ha un nuovo capitolo: "Soli contro tutti"

Un post di Di Maria su Instagram ha portato l'unione arbitrale portoghese ad aprire un procedimento nei confronti dell'ex Juventus.

Angel Di Maria accusa, l'Associazione degli Arbitri portoghesi passa all'attacco. Le critiche dell'argentino nei confronti dell'ultimo arbitraggio nel Derby di Lisbona Benfica e Sporting Lisbona hanno infatti portato i fischietti a fare quadrato contro l'ex Juventus.

In particolare Di Maria, non nuovo a questo tipo di accuse velate nei confronti della classe arbitrale portoghese, è andato su tutte le furie per la rete di Tengstedt non convalidata al 76', all'interno di una partita che il Benfica ha alla fine perso per 2-1.

L'andata della Coppa di Portogallo non è stata positiva per un Benfica che si giocherà comunque il pass per la finale nel ritorno del match. Di Maria è stato tra i primi a commentare sui social, con un post che ha portato l'unione arbitrale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore sudamericano e che potrebbe di fatto portare ad una squalifica dello stesso.