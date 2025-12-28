Pubblicità
Ritabrata Banerjee

Andy Carroll rischia 5 anni di carcere: martedì la sentenza sull'arresto in aeroporto a Londra

Momento difficile per Andy Carroll: l'ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese, finito in manette ad aprile per aver violato un ordine restrittivo, attende di conoscere il proprio destino.

L'ex stella dell'Inghilterra e del Liverpool Andy Carroll rischia il carcere dopo essere stato arrestato in un aeroporto. 

In uno dei trasferimenti più sorprendenti dell'estate, Carroll è tornato in Inghilterra e si è unito alla squadra di sesta divisione Dagenham & Redbridge

Aveva firmato sia come giocatore che come azionista dopo l'acquisizione del club da parte di un consorzio di investitori del Qatar.

  • CARROLL RISCHIA IL CARCERE

    Per motivi legali, non è stato possibile rivelare i dettagli dell'incidente, ma secondo il Sun, è Carroll che rischia una condanna al carcere dopo essere stato arrestato ad aprile all'aeroporto per aver violato un ordine restrittivo. 

    L'ex attaccante dell'Inghilterra dovrà comparire in tribunale martedì 30 dicembre, dove verrà informato sul suo futuro: rischia una pena detentiva fino a cinque anni.

    COSA HA DETTO LA POLIZIA

    Un rappresentante della polizia dell'Essex ha dichiarato al quotidiano The Sun: "Un uomo è stato accusato di aver violato un ordine restrittivo. Andrew Carroll, 36 anni, di Epping, è stato arrestato il 27 aprile e i presunti reati sono relativi a un incidente avvenuto a marzo. Dovrà comparire davanti al tribunale di Chelmsford il 30 dicembre".

    Una fonte ha poi aggiunto: "Sembra che sia stato segnalato un problema agli agenti della polizia di frontiera durante il controllo dei passaporti a Stansted, il che ha portato alla chiamata della polizia. È stato interrogato e poi portato via. Ciò ha causato un bel trambusto, poiché c'erano molti altri passeggeri intorno al luogo in cui è stato arrestato".

  • PERCHÉ CARROLL È TORNATO IN INGHILTERRA?

    Carroll, che in precedenza aveva giocato nel Newcastle United, nel Liverpool e nel West Ham United, è tornato in patria dopo una breve parentesi nel Bordeaux, squadra della quarta divisione francese. Nonostante l'interesse di club di tutta Europa, Carroll ha scelto una strada inaspettata, puntando a lasciare un segno significativo dentro e fuori dal campo nel club dell'Essex, il Dagenham & Redbridge.

    Dopo aver firmato per il club di sesta divisione in estate, Carroll aveva dichiarato: "I miei figli pensavano che avrei firmato per il Chelsea, saranno scioccati. È una posizione fantastica e vicina ai miei figli, che potranno venire a vedermi giocare".

    Dopo aver vissuto all'estero con il Bordeaux, Carroll ha ammesso che era giunto il momento di stabilirsi in un ambiente più permanente. "Mi è piaciuto molto il periodo trascorso a Bordeaux, ma è ora che mi sistemi con la mia famiglia. Spero che i miei figli portino i loro amici a vedermi giocare", ha detto. "Non volevo smettere di giocare a calcio e sono davvero entusiasta di essere coinvolto nella leadership e di essere un giocatore. Ho esperienza nel vedere come vengono gestiti i club, a tutti i livelli. Penso di poter aggiungere valore".

    MARTEDÌ LA SENTENZA

    Tutto dipenderà dal verdetto del tribunale di martedì, che deciderà il futuro di Carroll e se il 36enne sarà condannato a una pena detentiva fino a cinque anni. 

    Sul campo, il Dagenham and Redbridge disputerà lunedì la sua ultima partita dell'anno, affrontando in trasferta il Chelmsford City in uno scontro di campionato.

