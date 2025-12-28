Carroll, che in precedenza aveva giocato nel Newcastle United, nel Liverpool e nel West Ham United, è tornato in patria dopo una breve parentesi nel Bordeaux, squadra della quarta divisione francese. Nonostante l'interesse di club di tutta Europa, Carroll ha scelto una strada inaspettata, puntando a lasciare un segno significativo dentro e fuori dal campo nel club dell'Essex, il Dagenham & Redbridge.

Dopo aver firmato per il club di sesta divisione in estate, Carroll aveva dichiarato: "I miei figli pensavano che avrei firmato per il Chelsea, saranno scioccati. È una posizione fantastica e vicina ai miei figli, che potranno venire a vedermi giocare".

Dopo aver vissuto all'estero con il Bordeaux, Carroll ha ammesso che era giunto il momento di stabilirsi in un ambiente più permanente. "Mi è piaciuto molto il periodo trascorso a Bordeaux, ma è ora che mi sistemi con la mia famiglia. Spero che i miei figli portino i loro amici a vedermi giocare", ha detto. "Non volevo smettere di giocare a calcio e sono davvero entusiasta di essere coinvolto nella leadership e di essere un giocatore. Ho esperienza nel vedere come vengono gestiti i club, a tutti i livelli. Penso di poter aggiungere valore".