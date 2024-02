Andrea Compagno giocherà in Cina: nel 2023 veniva preconvocato dall'Italia di Mancini

Attaccante italiano più prolifico nel 2022, Andrea Compagno lascia la Romania: ha firmato un biennale con il Tianjin Jinmen Tiger.

Di Andrea Compagno, qui in Italia, si è parlato per diverso tempo tra il 2022 e il 2023. Del resto è un nostro connazionale che all'estero ha imparato a farsi valere, anche se in un campionato minore come quello romeno. Tanto da meritarsi perfino le attenzioni di Roberto Mancini.

Ebbene, ora Compagno non giocherà più in Romania. E non giocherà più neppure in Europa: il suo destino è il Tianjin Jinmen Tiger, formazione che milita nella Chinese Super League, il massimo campionato della Cina.

La formazione asiatica aveva messo gli occhi su Compagno già qualche settimana fa: i primi rumours risalivano a dicembre. E ora il centravanti nativo di Palermo ha firmato un contratto di due anni, preparandosi a una nuova avventura dopo le reti con il Craiova e il FCSB.