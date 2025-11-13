Andorra-Albania dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il sogno dell'Albania può continuare anche dopo novembre. In questo mese, infatti, la squadra di Sylvinho gioca per qualificarsi ai playoff del Mondiale 2026, un torneo in cui la rappresentativa di Tirana vuole esserci. Se l'Inghilterra ha già ottenuto il pass diretto per il torneo in virtù di un primo posto senza storia nel gruppo K, Albania e Serbia si giocano il secondo posto che varrebbe gli spareggi.
Contro l'Andorra il primo match da vincere a tutti i costi per l'Albania, consapevole che l'ultima sfida contro l'Inghilterra sarà sulla carta proibitiva nonostante la qualificazione britannica già avvenuta. Dall'altra parte, infatti, la Serbia affronterà nei 180 minuti l'Andorra, ma anche la Lettonia.
Andorra-Albania di scena durante la pausa delle Nazionali di novembre, come il match contro l'Inghilterra: due sfide da seguire tutto d'un fiato per capire se la rappresentativa rossonera potrà superare il gruppo K ai danni della Serbia.