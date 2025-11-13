Pubblicità
Pubblicità
FBL-EUR-NATIONS-ALB-CZEAFP
GOAL

Andorra-Albania dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La resa dei conti per l'Albania, impegnata nelle ultime due gare di qualificazione al Mondiale: in palio i playoff, prima sfida contro l'Andorra.

Pubblicità

Il sogno dell'Albania può continuare anche dopo novembre. In questo mese, infatti, la squadra di Sylvinho gioca per qualificarsi ai playoff del Mondiale 2026, un torneo in cui la rappresentativa di Tirana vuole esserci. Se l'Inghilterra ha già ottenuto il pass diretto per il torneo in virtù di un primo posto senza storia nel gruppo K, Albania e Serbia si giocano il secondo posto che varrebbe gli spareggi.

Contro l'Andorra il primo match da vincere a tutti i costi per l'Albania, consapevole che l'ultima sfida contro l'Inghilterra sarà sulla carta proibitiva nonostante la qualificazione britannica già avvenuta. Dall'altra parte, infatti, la Serbia affronterà nei 180 minuti l'Andorra, ma anche la Lettonia.

Andorra-Albania di scena durante la pausa delle Nazionali di novembre, come il match contro l'Inghilterra: due sfide da seguire tutto d'un fiato per capire se la rappresentativa rossonera potrà superare il gruppo K ai danni della Serbia.

  • ANDORRA-ALBANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Andorra-Albania
    • Data: giovedì 13 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • In TV: Sky, NOW
    • Streaming: Sky Go, NOW
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ANDORRA-ALBANIA

    ANDORRA (4-4-2): Alex Ruiz; Borra, Llovera, Olivera, San Nicolas; Rodrigo, Babot, De las Heras, Cervos; Rosas, Lopez. Ct. Alvarez

    ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laçi, Asllani, Shehu; Broja, Manaj, Hoxha. Ct. Sylvinho 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ANDORRA-ALBANIA

    La partita tra Andorra e Albania si gioca giovedì 13 novembre alle 20:45.

    Il settimo e penultimo turno del gruppo K di qualificazione al Mondiale 2026 si gioca all'Estadi de la FAF di Encamp, Andorra.

    Andorra è una delle rappresentative più deboli d'Europa, con un solo punto conquistato nelle sette partite del girone.

  • DOVE VEDERE ANDORRA-ALBANIA IN TV

    Andorra-Albania non è visibile interamente in diretta tv nella serata di giovedì.

    I goal live, così come diverse azioni e i momenti clou della partita dell'Albania sono però disponibili sul canale numero 202 di Sky e NOW, Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol.

    Andorra-Albania, dunque, è presente in diretta insieme alle altre gare di qualificazione previste giovedì alle 20:45.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANDORRA-ALBANIA IN DIRETTA STREAMING

    Anche in diretta streaming, Andorra-Albania è presente all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, canale numero 202 presente su Sky Go e NOW.

    Dalle 20:45 di giovedì, la partita dell'Albania sarà disponibile live con interventi al momento dei goal e nei vari momenti clou. 

    Come nel caso del live in tv, però, Andorra-Albania non è disponibile interamente in territorio italiano.