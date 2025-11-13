Andorra-Albania dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Andorra-Albania non è visibile interamente in diretta tv nella serata di giovedì.

I goal live, così come diverse azioni e i momenti clou della partita dell'Albania sono però disponibili sul canale numero 202 di Sky e NOW, Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol.

Andorra-Albania, dunque, è presente in diretta insieme alle altre gare di qualificazione previste giovedì alle 20:45.

