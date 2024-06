L'esclusione dell'Ancona permetterà al Milan Under 23 di giocare in Serie C nella prossima stagione: l'allenatore sarà Daniele Bonera.

Nulla da fare per l'Ancona, la cui domanda d'iscrizione al prossimo campionato di Serie C non ha incontrato il parere favorevole della Covisoc.

Pessima notizia per il club marchigiano, unico a rimanere con un pugno di mosche in mano tra tutte le sessanta società che avevano presentato la documentazione richiesta.

Una buona notizia per il Milan Under 23 che, a partire dalla prossima stagione, giocherà in Serie C sotto la guida dell'ex difensore Daniele Bonera.