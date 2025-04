Il tecnico italiano ad un passo dalla Selecao: lascerà il Real Madrid prima dell'inizio del Mondiale per Club in programma a giugno.

Carlo Ancelotti è sempre più vicino alla panchina della nazionale brasiliana e a dedicarsi per la prima volta in carriera all'esperienza da Commissario Tecnico.

Il tecnico italiano lascerà il Real Madrid dopo il suo ritorno sulla panchina dei blancos avvenuto nel 2021, dopo la prima esperienza iniziata nel 2013.

Non sarà dunque lui a guidare il club madrileno al prossimo Mondiale per Club in programma il prossimo giugno negli Stati Uniti.