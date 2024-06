Più di un semplice allenatore: Carlo Ancelotti può affermare di essere il più grande della propria generazione

Nemmeno Pep Guardiola può vantare gli stessi successi del tecnico italiano, che questa sera punta a vincere la sua quinta Champions da allenatore.

Quando Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti si sono parlati la mattina dopo la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco, il Vate di Fusignano stava ancora soffrendo gli effetti di quella allucinante rimonta spagnola nel finale.

"Carlo, ho passato davvero un brutto periodo guardando quella partita!" ha detto Sacchi. "Arrigo, è una tattica - gli ha risposto Ancelotti in tono impassibile -Fingiamo di essere morti e poi, all'improvviso, alla fine della partita, ci rialziamo e vinciamo!".

L'allenatore del Real Madrid ovviamente scherzava, ma c'è chi crede seriamente che Ancelotti sia un uomo senza progetti: splò vibrazioni, nessuna tattica.

In effetti, i suoi critici lo vedono come una sorta di Harry Redknapp italiano, uno che per anni si è guadagnato da vivere in alcuni dei club d'élite europei semplicemente dicendo a Cristiano Ronaldo & Co. di "correre qua e là".

Una visione del genere non fa decisamente onore ad Ancelotti. Dopotutto, stiamo parlando di un uomo che ha forti pretese sul titolo di più grande allenatore di tutti i tempi.