Amrabat al Fenerbahce, affare in chiusura: operazione in prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista della Fiorentina

Il centrocampista marocchino ha già dato il suo ok al trasferimento in attesa dell'accordo tra i club: operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Il futuro di Sofyan Amrabat, salvo colpi sceni, si svilupperà sul palcoscenico della Super Lig turca: il centrocampista marocchino della Fiorentina è infatti vicino al Fenerbahce.

Come riferito da Sky, in queste ore le parti in causa stanno procedendo con i dialoghi per arrivare il più velocemente possibile ad una quadra.

Amrabat è reduce da una stagione in prestito al Manchester United, ma i Red Devils hanno deciso di non esercitare l'opzione per riscattare a titolo definitivo il cartellino del centrocampista viola.