Amorim stava per dimettersi dal Manchester United: l'esonero è costato 14 milioni

Si dice che gli spettino 14 milioni di euro dai Red Devils, con il conto totale dello United per cancellare gli esperimenti manageriali falliti dopo il ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013 che ora ammonta a 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari).
Se Amorim avesse lasciato il suo incarico, il club avrebbe evitato di doverlo pagare. Lo United sta pagando il prezzo di aver convinto il suo ex allenatore a non prendere quella decisione, con un altro conto salato da pagare.
L'assistente allenatore di Amorim, Carlos Fernandes, è stato il primo a parlare dopo il loro scioccante licenziamento il 5 gennaio. Ha pubblicato sui social media: "Grazie, Manchester United. Grazie ai giocatori di livello mondiale che ho avuto il privilegio di allenare e dai quali ho imparato molto. Grazie ai membri dello staff che hanno dimostrato un vero sostegno. Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto.
Alla fine, lavorare in una squadra di calcio di queste dimensioni non mette alla prova solo le tue conoscenze, ma rivela anche il tuo carattere. Un capitolo speciale della mia vita. Sono orgoglioso di aver ricoperto il ruolo di vice allenatore del Manchester United".