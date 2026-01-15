Pubblicità
Pubblicità
Ruben Amorim Manchester UnitedGetty
Chris Burton

Amorim stava per dimettersi dal Manchester United: l'esonero è costato 14 milioni

Retroscena sull'addio tra Ruben Amorim e lo United: il portoghese stava per rassegnare le dimissioni pochi giorni prima dell'esonero, che invece porterà i Red Devils a versargli 14 milioni di euro.

Pubblicità

Secondo quanto riferito, Ruben Amorim era pronto a dimettersi pochi giorni prima che il Manchester United ponesse fine al suo difficile mandato di 14 mesi come allenatore dei Red Devils. 

Dopo aver faticato a ottenere i risultati sperati all'Old Trafford, il tecnico portoghese era pronto a rassegnare le dimissioni e andarsene. 

Con la decisione finale di licenziare il 40enne, il club della Premier League ha dovuto pagare un risarcimento di circa 14 milioni di euro.

  • AMORIM ERA PRONTO A DIMETTERSI

    Dopo l'addio di Amorim al cosiddetto "Teatro dei sogni", è stato rivelato che prima della partita contro il Leeds United all'Elland Road, lui e il direttore sportivo Jason Wilcox hanno avuto una discussione piuttosto accesa.

    Secondo il quotidiano The Sun, Amorim "ha detto agli amici che avrebbe dato le dimissioni" dopo quella violenta discussione. Si sostiene che l'ex allenatore dello Sporting "abbia cambiato idea dopo aver parlato con il suo agente, Raul Costa". Gli è stato detto che lo United doveva "sostenerlo o licenziarlo".

    • Pubblicità
  • Ruben Amorim Manchester United 2024-25Getty

    MANCANZA DI SOSTEGNO DEL CLUB

    Amorim ha criticato la sua apparente mancanza di sostegno da parte della dirigenza dopo il pareggio per 1-1 con il Leeds. Ha dichiarato: "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore del Manchester United. Questo è chiaro. So che il mio nome non è [Thomas] Tuchel, non è [Antonio] Conte, non è [Jose] Mourinho, ma sono l'allenatore del Manchester United e sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Questo era il mio punto di vista. Voglio concludere con questo. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

    Amorim ha dichiarato che avrebbe portato a termine il suo contratto prima di andarsene, ma è stato licenziato meno di 24 ore dopo. Lo United riteneva di essere stato messo alle strette, con Wilcox e l'amministratore delegato Omar Barrada che non avevano altra scelta se non quella di prendere provvedimenti decisivi.

    Hanno tenuto un altro incontro con Amorim prima di informare il portoghese della decisione di prendere strade diverse. Quella decisione significava che lo United avrebbe dovuto risarcire Amorim per la rescissione del contratto.

    Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in continua crescita!

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AMORIM-UNITED, ESONERO DA 14 MILIONI

    Si dice che gli spettino 14 milioni di euro dai Red Devils, con il conto totale dello United per cancellare gli esperimenti manageriali falliti dopo il ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013 che ora ammonta a 100 milioni di sterline (134 milioni di dollari).

    Se Amorim avesse lasciato il suo incarico, il club avrebbe evitato di doverlo pagare. Lo United sta pagando il prezzo di aver convinto il suo ex allenatore a non prendere quella decisione, con un altro conto salato da pagare.

    L'assistente allenatore di Amorim, Carlos Fernandes, è stato il primo a parlare dopo il loro scioccante licenziamento il 5 gennaio. Ha pubblicato sui social media: "Grazie, Manchester United. Grazie ai giocatori di livello mondiale che ho avuto il privilegio di allenare e dai quali ho imparato molto. Grazie ai membri dello staff che hanno dimostrato un vero sostegno. Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto.

    Alla fine, lavorare in una squadra di calcio di queste dimensioni non mette alla prova solo le tue conoscenze, ma rivela anche il tuo carattere. Un capitolo speciale della mia vita. Sono orgoglioso di aver ricoperto il ruolo di vice allenatore del Manchester United".

  • Villarreal CF v Manchester United: Group F - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    ADESSO CARRICK

    I Red Devils hanno inizialmente affidato l'incarico di allenatore ad interim a Darren Fletcher, ex centrocampista promosso dal ruolo di allenatore della squadra Under 18 del club. Fletcher ha guidato la squadra in un deludente pareggio contro il Burnley, squadra a rischio retrocessione, e nella sconfitta contro il Brighton nel terzo turno della FA Cup.

    Le redini sono ora passate a un'altra ex stella dello United, Michael Carrick. Gli è stato offerto un contratto fino alla fine della stagione, mentre durante l'estate si cercherà un successore permanente di Amorim.

    Carrick, che ha battuto Ole Gunnar Solskjaer per il posto di allenatore ad interim, sarà sottoposto a un battesimo del fuoco come allenatore dello United. Il suo mandato inizierà sabato con il derby contro i rivali del Manchester City all'Old Trafford, prima di recarsi all'Emirates Stadium per l'incontro con l'Arsenal, capolista della Premier League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0