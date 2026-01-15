Amorim stava per dimettersi dal Manchester United: l'esonero è costato 14 milioni

Amorim ha criticato la sua apparente mancanza di sostegno da parte della dirigenza dopo il pareggio per 1-1 con il Leeds. Ha dichiarato: "Sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non per essere l'allenatore del Manchester United. Questo è chiaro. So che il mio nome non è [Thomas] Tuchel, non è [Antonio] Conte, non è [Jose] Mourinho, ma sono l'allenatore del Manchester United e sarà così per 18 mesi o fino a quando il consiglio di amministrazione non deciderà di cambiare. Questo era il mio punto di vista. Voglio concludere con questo. Non ho intenzione di dimettermi. Farò il mio lavoro fino a quando non arriverà qualcun altro a sostituirmi".

Amorim ha dichiarato che avrebbe portato a termine il suo contratto prima di andarsene, ma è stato licenziato meno di 24 ore dopo. Lo United riteneva di essere stato messo alle strette, con Wilcox e l'amministratore delegato Omar Barrada che non avevano altra scelta se non quella di prendere provvedimenti decisivi.

Hanno tenuto un altro incontro con Amorim prima di informare il portoghese della decisione di prendere strade diverse. Quella decisione significava che lo United avrebbe dovuto risarcire Amorim per la rescissione del contratto.

