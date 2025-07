Amichevoli estive Serie A 2025: le partite trasmesse su DAZN e come vederle in diretta tv e streaming

DAZN ha reso noto il calendario delle amichevoli estive trasmesse in tv e streaming: spiccano Man Utd-Fiorentina, Chelsea-Milan e Borussia Dortmund-Juve.

La marcia di avvicinamento alla stagione 2025/2026 è caratterizzato dalle amichevoli estive che vedono impegnate le 20 squadre di Serie A.

Le formazioni del massimo campionato si peparano ad affrontare la nuova annata all'insegna di allenamenti e test contro squadre - di livello superiore, paritario o sulla carta inferiore - utili a mettere benzina nelle gambe e presentarsi al meglio della forma possibile ai nastri di partenza.

Tra le amichevoli previste dai calendari di ciascun club, DAZN trasmetterà diversi match interessanti e di prestigio: dalla Fiorentina alla Roma passando per Juventus e Milan così come per il Como, ecco tutte le partite che saranno visibili in tv e streaming sulla piattaforma.