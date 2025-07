Le amichevoli estive 2025 del Parma: risultati, tabellini e formazioni di tutte le partite del precampionato

Il Parma prepara la nuova stagione sotto la guida del giovanissimo Carlos Cuesta: i risultati delle amichevoli estive della formazione gialloblù.

Il Parma ha dato il via a una nuova era. Perso Cristian Chivu, scelto dall'Inter come sostituto di Simone Inzaghi, il club emiliano ha sorpreso tutti affidandosi al giovanissimo Carlos Cuesta, ex assistente di Mikel Arteta all'Arsenal.

L'obiettivo gialloblù è quello di consolidarsi in Serie A, dopo una stagione di sofferenze che ha portato la salvezza soltanto all'ultima giornata. Per far questo, il Parma sta preparando la nuova stagione con un precampionato mirato e una serie di amichevoli.

Ecco dunque tutti i risultati delle amichevoli disputate dal Parma nell'estate 2025, con i rispettivi tabellini e i marcatori delle varie partite.