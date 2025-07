Le amichevoli estive 2025 del Genoa: risultati, tabellini e formazioni di tutte le partite del precampionato

Il Genoa riparte da Patrick Vieira dopo l'agevole salvezza ottenuta nella scorsa stagione: risultati e tabellini delle amichevoli estive del Grifone.

Il Genoa è ripartito da Patrick Vieira: sempre col francese in panchina, subentrato a stagione in corso ad Alberto Gilardino e capace di portare la squadra a una tranquilla salvezza, il Grifone sta approcciando la nuova annata.

Tempo di amichevoli per Malinovskyi e compagni, che nel bel mezzo del mercato stanno affrontando una serie di test estivi contro avversari di minore o maggiore qualità. Il tutto in attesa dell'esordio in campionato, che avverrà sabato 23 agosto alle 18.30 contro il Lecce.

Ecco dunque i risultati delle amichevoli disputate dal Genoa nell'estate 2025, con i rispettivi marcatori e tutti i tabellini.