Amichevole Roma-Milan a Perth, cosa succede in caso di pareggio: ci sono i supplementari e i rigori?

La Roma di Daniele De Rossi e il Milan di Daniele Bonera si sfidano in Australia: ma cosa succede in caso di pareggio al 90'?

La Roma di Daniele De Rossi e il Milan, che dopo l'esonero di Stefano Pioli e in attesa di Paulo Fonseca sarà guidato da Daniele Bonera, chiudono le rispettive stagioni con un'amichevole dall'altra parte del mondo.

DOVE VEDERE L'AMICHEVOLE ROMA-MILAN IN TV E STREAMING

La gara tra la formazione giallorossa e quella rossonera, che tornano ad affrontarsi dopo essersi già sfidate in campionato e in Europa League, si giocherà a Perth, in Australia. Il match prenderà il via alle ore 19.00 locali, ovvero alle 13.00 italiane, dunque nel primo pomeriggio.

A trent'anni dalla sua morte (il 30 maggio del 1994) sarà l'occasione per ricordare Agostino Di Bartolomei, ex capitano e figura storica della Roma, che durante la propria carriera ha militato anche nel Milan.

Ma che cosa succederà in caso di pareggio tra Roma e Milan? L'amichevole tutta italiana terminerà così, con l'equa divisione della platonica posta in palio, oppure proseguirà con i tempi supplementari e i calci di rigore?