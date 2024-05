Amburgo-St. Pauli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il derby che può decidere la Zweite Liga: l'Amburgo ospita il St. Pauli, ad un passo dalla promozione. Formazioni, canale tv e diretta streaming.

Un derby storico. Una stracittadina che può aprire uno scenario unico. Anche il calcio tedesco può avere la sua Milan-Inter. In Zweite Liga, la capolista St. Pauli può conquistare l’aritmetica promozione in Bundesliga in casa dei concittadini e rivali storici dell’Amburgo.

Al Volksparkstadion si gioca un derby mai così decisivo. Una gara che consentirebbe agli ospiti di festeggiare la promozione proprio in casa dell’Amburgo, che si allontanerebbe dal terzo posto, che vale lo spareggio per il passaggio in Bundesliga.

Le gerarchie cittadine si sono ormai ribaltate e il punto esclamativo potrebbe arrivare proprio oggi, con il St. Pauli vicino alla promozione mentre il più blasonato Amburgo (6 titoli nazionali, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e tre Coppe di Germania in bacheca) a caccia del terzo posto che vale l’accesso allo spareggio promozione contro la terzultima di Bundesliga.

In questo momento il St. Pauli guida la classifica con 63 punti davanti al Kiel (61) e al Dusseldorf (56), mentre l'Amburgo è al quarto posto a 52 punti. In caso di vittoria il St, Pauli sarebbe aritmeticamente promosso a due giornate dalla fine, mantenendo i 7 punti di vantaggio sulla terza in classifica.

L'ultima promozione in Bundesliga del St. Pauli, squadra del quartiere popolare di Amburgo, è arrivata nel 2010, 14 anni fa.

Tutto su Amburgo-St. Pauli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.