Ambrosini dopo Milan-Parma: "Il goal di Troilo? Quello di Pulisic in Milan-Sassuolo era stato valutato diversamente"

Anche Luca Marelli, sempre a DAZN, ha dato la propria opinione sul controverso goal del Parma:

"Per quanto riguarda il secondo contatto, quello di Troilo su Bartesaghi, mi trovo perfettamente d'accordo con Ambrosini. Bartesaghi non salta proprio, quindi questo episodio lasciamolo da parte: può essere considerato regolare.

Più complesso è il blocco di Valenti, che a me pare molto volontario. Cosa ci dice il regolamento? A pagina 91 ci dice cos'è ostacolare un avversario: è "spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringerlo a un cambio di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori". Il blocco di Valenti avviene nel momento in cui viene battuto il calcio d'angolo. Pertanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se anche volessimo considerare dubbia l'infrazione di Valenti, in ogni caso non siamo di fronte a un episodio da on field review. Si tratta di un chiaro ed evidente errore? No, perché un contatto c'è stato, c'è stato un blocco e Piccinini l'aveva valutato in campo.

Piccinini è rimasto tantissimo davanti al monitor perché era in dubbio, ed è questo il punto: essendo un episodio dubbio non era da on field review".