Ambrosini dopo Milan-Parma: "Il goal di Troilo? Quello di Pulisic in Milan-Sassuolo era stato valutato diversamente"

Il Milan ha perso, il Parma ha vinto. Ma a tenere banco dopo la partita di San Siro, più che la vittoria dei ducali o il -10 dei rossoneri dall'Inter capolista, è l'episodio del goal decisivo segnato da Troilo nel finale.
Il difensore argentino è saltato sulle spalle di Bartesaghi prima di incornare alle spalle di un Maignan immobile a causa di un blocco ai suoi danni di Valenti. L'arbitro Piccinini ha in un primo momento fischiato quest'ultimo presunto fallo, salvo cambiare idea dopo un on field review e convalidare la rete gialloblù.
Dopo la partita, un paragone è scattato subito alla mente: quello del goal annullato a Christian Pulisic in Milan-Sassuolo 2-2 di metà dicembre. Paragone avanzato non solo da Rafael Leao via social, ma anche da Massimo Ambrosini a DAZN.