Ambrosini Milan Sassuolo Milan ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Ambrosini dopo Milan-Parma: "Il goal di Troilo? Quello di Pulisic in Milan-Sassuolo era stato valutato diversamente"

L'opinionista di DAZN ha analizzato il controverso episodio della rete del Parma. E Marelli gli ha fatto eco: "Non si trattava di un chiaro ed evidente errore di Piccinini".

Il Milan ha perso, il Parma ha vinto. Ma a tenere banco dopo la partita di San Siro, più che la vittoria dei ducali o il -10 dei rossoneri dall'Inter capolista, è l'episodio del goal decisivo segnato da Troilo nel finale.

Il difensore argentino è saltato sulle spalle di Bartesaghi prima di incornare alle spalle di un Maignan immobile a causa di un blocco ai suoi danni di Valenti. L'arbitro Piccinini ha in un primo momento fischiato quest'ultimo presunto fallo, salvo cambiare idea dopo un on field review e convalidare la rete gialloblù.

Dopo la partita, un paragone è scattato subito alla mente: quello del goal annullato a Christian Pulisic in Milan-Sassuolo 2-2 di metà dicembre. Paragone avanzato non solo da Rafael Leao via social, ma anche da Massimo Ambrosini a DAZN.

  • "IL GOAL DI PULISIC VALUTATO DIVERSAMENTE"

    "Il goal di Pulisic in Milan-Sassuolo è stato valutato diversamente - ha detto l'ex centrocampista e oggi seconda voce - La sensazione è che l'arbitro (di Milan-Parma, ndr) avesse valutato quell'eventuale fallo sul portiere. Se al VAR hanno valutato anche l'intervento di Troilo non lo so. Per me era più un contatto di gioco: Bartesaghi non reagisce al salto, non mi è sembrato un affossamento.

    Più complicata la valutazione del portiere. Più complicata nell'avere un'oggettività, ma in questi casi è impossibile averla. Non dico che Maignan dovesse cadere, ma è un po' passivo su quel tipo di contrasto".

  • L'EPISODIO DI MILAN-SASSUOLO

    L'episodio in questione è avvenuto nel secondo tempo della gara tra Milan e Sassuolo: in quell'occasione Pulisic si è visto annullare un goal segnato a porta vuota da un passo a causa di una precedente spinta di Loftus-Cheek sulle spalle di Candé, difensore neroverde.

    Dov'è la differenza con la rete di Troilo e Milan-Parma? In quel caso il goal è stato annullato, proprio come oggi, ma senza un richiamo del direttore di gara al monitor: la decisione di quest'ultimo non era stata considerata chiaro ed evidente errore.

  • MARELLI: "NON ERA DA ON FIELD REVIEW"

    Anche Luca Marelli, sempre a DAZN, ha dato la propria opinione sul controverso goal del Parma:

    "Per quanto riguarda il secondo contatto, quello di Troilo su Bartesaghi, mi trovo perfettamente d'accordo con Ambrosini. Bartesaghi non salta proprio, quindi questo episodio lasciamolo da parte: può essere considerato regolare.

    Più complesso è il blocco di Valenti, che a me pare molto volontario. Cosa ci dice il regolamento? A pagina 91 ci dice cos'è ostacolare un avversario: è "spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringerlo a un cambio di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori". Il blocco di Valenti avviene nel momento in cui viene battuto il calcio d'angolo. Pertanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se anche volessimo considerare dubbia l'infrazione di Valenti, in ogni caso non siamo di fronte a un episodio da on field review. Si tratta di un chiaro ed evidente errore? No, perché un contatto c'è stato, c'è stato un blocco e Piccinini l'aveva valutato in campo.

    Piccinini è rimasto tantissimo davanti al monitor perché era in dubbio, ed è questo il punto: essendo un episodio dubbio non era da on field review".

  • MILAN-PARMA E MILAN-SASSUOLO

    Ancora Marelli ha a sua volta ricordato l'episodio di Milan-Sassuolo:

    "A Open VAR Gianluca Rocchi ci disse che questo episodio era stato mal valutato. Non era da considerare infrazione l'appoggio della mano di Loftus-Cheek sul giocatore del Sassuolo, e anche questa sera dobbiamo considerare che l'appoggio di Troilo su Bartesaghi vada considerato nei limiti: un mezzo contatto che l'arbitro Piccinini non ha valutato irregolare. Nell'announcement Piccinini si è soffermato solo sul contatto Valenti-Maignan".

