Altro che "Real Madrid d'Italia", la verità del campo è chiara e la sa anche Spalletti: la Juventus oggi vale il Como

"Irriconoscibili" titola domenica 22 febbraio 'Il Corriere dello Sport' con i giocatori della Juventus in primo piano dopo la sconfitta casalinga contro il Como.
In realtà i tifosi bianconeri sono ormai quasi abituati a certi risultati, e soprattutto certe prestazioni, decisamente lontane dal livello che la storia del club imporrebbe a chi ne veste la gloriosa maglia.
Cesc Fabregas al termine della partita di sabato pomeriggio, forse anche per esaltare ancora di più l'impresa dei suoi, ha definito la Juventus come "il Real Madrid d'Italia". Un paragone che, oggi come oggi, non regge.
E lo sa benissimo Luciano Spalletti che già prima della gara ai microfoni di DAZN era stato chiarissimo: "Oggi giochiamo contro una squadra di pari livello". Affermazione che il campo ha confermato.