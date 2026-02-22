Altro che "Real Madrid d'Italia", la verità del campo è chiara e la sa anche Spalletti: la Juventus oggi vale il Como

Il paragone tra Juventus e Real Madrid fatto da Cesc Fabregas ci sta, certo. Ma solo guardando il palmares.

Oggi come oggi tra la squadra più vincente in Italia e quella di Spagna c'è un abisso a tutti i livelli. Non è un caso se a Madrid giocano Kylian Mbappé e Vinicius mentre a Torino in attacco si alternano David e Openda.

E così mentre già si iniziano a insinuare i primi dubbi sulla conferma di Luciano Spalletti, ovvero il terzo allenatore diverso in meno di due anni, la realtà è ormai sotto gli occhi di tutti.

"Affrontiamo una squadra dello stesso livello per la qualità della società, hanno giovani di sicuro avvenire, Fabregas è molto capace e riflette nella sua squadra quello che era lui da calciatore" diceva il tecnico della Juventus prima della sfida contro il Como.

Tutte cose che poco dopo il campo ha evidentemente confermato. Anzi per larghi tratti della gara allo 'Stadium' la big sembrava proprio il Como, capace di dettare il ritmo a suo piacimento e colpire col cinismo tipico delle grandi.