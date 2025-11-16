Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Salernitana tifosiGetty Images
GOAL

Altamura-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Altamura e Salernitana si sfidano in un match inedito fra i pro: granata a caccia del sorpasso sul Catania.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Team Altamura e Salernitana si sfidano, per la prima volta nella loro storia, nella domenica di Serie C. Al D’Angelo arrivano i granata di Giuseppe Raffaele: secondo posto in classifica per Capomaggio e compagni, superati proprio nel turno scorso dal Catania. Salernitana, dunque, a caccia del successo, dopo due pari consecutivi.

Dall’altra parte, invece, ci sono i pugliesi, ko proprio contro la squadra di Mimmo Toscano domenica scorsa, dopo una striscia di due vittorie e un pari.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • ALTAMURA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Altamura-Salernitana

    • Data: domenica 16 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ALTAMURA-SALERNITANA

    ALTAMURA (3-4-3): Viola; Silletti, Poli, Lepore; Grande, Crimi, Dipinto, Mogentale; Rosafio, Simone, Curcio. All. Mangia

    SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Liguori, Tascone, Di Vico, Capomaggio, Anastasio; Ferraris, Inglese. All. Raffaele


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ALTAMURA-SALERNITANA

    La gara fra Altamura e Salernitana, valida per la giornata numero 14 di Serie C, si giocherà domenica 16 novembre, allo stadio Antonio D’Angelo, con fischio d’inizio ore 14:30.

  • DOVE VEDERE ALTAMURA-SALERNITANA IN TV

    • Sky Sport

    Altamura-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ALTAMURA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Altamura-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Morelli.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Benevento crest
Benevento
BEN
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Serie C
Giugliano crest
Giugliano
GIU
Team Altamura crest
Team Altamura
ALT