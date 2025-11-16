Altamura-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Team Altamura e Salernitana si sfidano, per la prima volta nella loro storia, nella domenica di Serie C. Al D’Angelo arrivano i granata di Giuseppe Raffaele: secondo posto in classifica per Capomaggio e compagni, superati proprio nel turno scorso dal Catania. Salernitana, dunque, a caccia del successo, dopo due pari consecutivi.
Dall’altra parte, invece, ci sono i pugliesi, ko proprio contro la squadra di Mimmo Toscano domenica scorsa, dopo una striscia di due vittorie e un pari.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.