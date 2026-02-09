Goal.com
Live
Alphadjo CisseGetty
Stefano Silvestri

Alphadjo Cissé dal passaggio al Milan all'infortunio in una settimana: lesione muscolare, possibile stop di due mesi

Il nuovo giocatore del Milan, acquistato dal Verona all'ultimo giorno di mercato ma lasciato in prestito al Catanzaro, si è fatto male contro la Reggiana: dovrebbe tornare in campo ad aprile.

Dal trasferimento al Milan a un infortunio che ne condizionerà quasi tutto il finale di stagione, il tutto in pochissimi giorni: una settimana, per la precisione. Il destino di Alphadjo Cissé, passato rapidamente dalla gioia all'amarezza, è questo.

Il nuovo giocatore rossonero, prelevato dal Verona all'ultimo giorno di mercato ma lasciato a Catanzaro in prestito fino alla conclusione della stagione, si è fatto male durante la gara vinta sabato contro la Reggiana.

Il responso degli esami è stato chiaro: Cissé dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per qualche settimana, bloccando così parzialmente la propria crescita.

  • L'INFORTUNIO DI CISSÉ

    Cissé è partito dall'inizio contro la Reggiana: è stato inserito dal tecnico Aquilani nel proprio undici di partenza, come praticamente sempre è avvenuto nel corso di questo campionato.

    Dopo meno di 20 minuti, però, il neo rossonero ha dovuto dare forfait: ha avvertito un fastidio muscolare a una coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio, venendo accontentato e poi sostituito con Nuamah.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI

    Gli esami effettuati in mattinata hanno confermato che un infortunio effettivamente c'è: Cissè ha rimediato una lesione di secondo grado all'adduttore. Il che significa che Aquilani e il Catanzaro perderanno il proprio gioiello per un periodo non indifferente di tempo.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero non sono stati comunicati dal Catanzaro: Cissé rimarrà però ai box per un periodo minimo di un mese-un mese e mezzo, ma il suo rientro potrebbe avvenire anche tra un paio di mesi.

    In questo caso, chiaramente il peggiore, Cissé si rivedrebbe in campo solamente all'inizio del mese di aprile, con la regular season di Serie B diretta verso le proprie battute finali.

  • L'ACCORDO VERONA-MILAN-CATANZARO

    Questo è il comunicato emesso dal Milan lunedì 2 febbraio, dopo l'accordo col Verona per l'acquisizione di Cissé e la conseguente permanenza del giocatore in prestito a Catanzaro:

    "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all'US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

    Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 2023/24 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l'esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024.

    Nel corso di questa stagione, l'esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B sta rappresentando un passaggio significativo nel suo percorso di crescita. Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico.
    A conferma del suo costante sviluppo, la convocazione in Nazionale Under 21 rappresenta un ulteriore traguardo importante: dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 - categoria nella quale aveva già trovato la via del gol - Cissè ha collezionato due presenze con l’Under 21.

    Il Club rossonero augura ad Alphadjo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della stagione".

