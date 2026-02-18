Almeyda squalificato per 7 giornate, lungo stop per l'allenatore del Siviglia: cosa è successo durante Siviglia-Alaves e cosa ha detto all'arbitro

Sette giornate di squalifica per Matias Almeyda. Il Comitato di Competizione della Real Federación Espanola de Futbol ha inflitto una delle sanzioni più severe degli ultimi anni al tecnico del Siviglia, espulso nel finale della sfida contro il Deportivo Alaves.
Il Comitato di Disciplina, presieduto da María Josefa García Cirac, ha esaminato il referto nella riunione settimanale prima di ufficializzare la decisione: alla giornata di stop per il cartellino rosso si aggiungono altri sei turni per gli episodi successivi all’espulsione.
Con 14 giornate ancora da disputare in Liga, Almeyda rischia di saltare metà delle restanti gare di campionato: in caso di conferma della sanzione, non tornerebbe in panchina prima del 22 aprile contro il Levante.