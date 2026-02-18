Almeyda squalificato per 7 giornate, lungo stop per l'allenatore del Siviglia: cosa è successo durante Siviglia-Alaves e cosa ha detto all'arbitro

L’episodio chiave si è verificato all’85’ della gara terminata 1-1.

Nel referto, l’arbitro Iosu Galech Apezteguía ha spiegato di aver espulso Almeyda “per aver protestato una mia decisione in maniera ostentata, con grida e gesti di disapprovazione”, nonostante fosse stato poco prima richiamato dall’assistente numero uno a moderare atteggiamento e comportamento della panchina.

Sempre secondo quanto riportato dall’arbitro nel documento ufficiale, una volta mostrato il cartellino rosso l’allenatore si sarebbe rifiutato di abbandonare l’area tecnica, costringendo gli ufficiali di gara a interrompere il match per intimargli nuovamente di lasciare il campo.

Galech Apezteguía riferisce che Almeyda sarebbe poi entrato sul terreno di gioco, portandosi “faccia a faccia a pochi centimetri” dal direttore di gara, mantenendo un atteggiamento definito “sfidante e intimidatorio” per oltre un minuto.

Nel referto si legge inoltre che, dopo essersi allontanato, il tecnico avrebbe calciato con violenza una bottiglietta d’acqua e sarebbe tornato nuovamente verso il quarto uomo, sempre con atteggiamento di sfida, fino a essere allontanato da membri dello staff e personale della sicurezza del club.

A causa di questi fatti, stando a quanto riportato dall’arbitro, la partita è rimasta sospesa per tre minuti.