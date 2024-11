Squalificato in Serie C dopo aver strattonato il suo giocatore: stop per l'allenatore, ma anche per il calciatore Serie C Triestina vs Giana Erminio Triestina Giana Erminio

Clotet fuori per i prossimi tre turni dopo l'aggressione a Krollis, anch'esso squalificato per un fallo in campo che ha causato la rabbia del tecnico.