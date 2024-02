Emerse Faé, chi è l'allenatore della Costa d'Avorio Campione d'Africa: ct solo dagli ottavi di finale

Inizialmente vice di Gasset, dopo l'esonero dell'ex ct prima degli ottavi, Faè ha cambiato la mentalità dei suoi riuscendo a trasformarli in Campioni.

Emerse Faé vince la Coppa d'Africa come commissario tecnico della Costa d'Avorio. Una girandola di emozioni per l'ex giocatore del Nantes, nato in Francia ma nazionale ivoriano dopo aver giocato nelle giovanili transalpine.

Inizialmente, infatti, il classe 1984 (che aveva iniziato come ct della rappresentativa Under 23) era solamente il vice, scelto dalla federazione come spalla di Jean-Louis Gasset. Poi, tutto è cambiato.

A metà Coppa d'Africa, precisamente dopo il girone A passato solamente come una delle migliori terze, la Costa d'Avorio ha deciso di esonerare Gasset in virtù della difficile partenza nella prima fase.

Troppo importante il torneo interno, tanto da cacciare il capo allenatore nel bel mezzo della manifestazione. Dopo le voci su un ritorno di Renard, alla fine è rimasto semplicemente Faè: risultato, Coppa d'Arica conquistata.

Una beffa per Gasset, considerando che modulo, uomini e stato generale della Costa d'Avorio sono rimasti gli stessi, ma per molti affidare totalmente la squadra a Faé ha permesso ai connazionali di svoltare mentalmente e conquistare gare sempre complicate nella fase ad eliminazione diretta, compresa la finale contro la Nigeria.