Allegri verso Cremonese-Milan: "Dopo il Parma eravamo rintronati, totale sintonia con la società"

Il passo falso casalingo contro il Parma ha permesso all'Inter di allontanarsi a +10, obbligando di fatto il Milan a guardarsi in primis alle spalle per salvaguardare un posto nella prossima Champions League.
I rossoneri hanno una chance di riscatto a una settimana dallo scontro diretto: Modric e compagni fanno visita alla Cremonese di Nicola, impelagata a tutti gli effetti nella lotta per non retrocedere in Serie B.
Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro dello 'Zini'.