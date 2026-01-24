Pubblicità
AC Milan v SS Lazio - Serie A
Stefano Silvestri

Allegri tra Roma-Milan e calciomercato: "Sono contento della rosa, o la miglioriamo o rimaniamo così"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, presenta la sfida di campionato dell’Olimpico con la Roma: "Io vicino ai giallorossi in passato? Ho la memory card piena...".

Si giocherà all’Olimpico, dove la Roma ospiterà domenica sera il Milan, uno dei match più importanti del ventiduesimo turno di Serie A: una sfida di altissima classifica che vedrà opposte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma.

I giallorossi infatti, nel torneo sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno consentito loro di riportarsi nelle zone che valgono un pass per la prossima Champions League, mentre i rossoneri, che sono imbattuti dalla prima giornata, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di tenere la scia dell’Inter capolista.

Massimiliano Allegri ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia. 

  • SULLA ROMA

    "Affronteremo una squadra che sta lottando con noi per i primi 4 posti. Gasperini sta facendo un bel lavoro, la Roma rispecchia il suo allenatore: squadra molto aggressiva, brava in fase offensiva ma anche difensiva, con la miglior difesa del campionato. Ci aspetta un bell'ambiente, una bella partita. Loro saranno molto aggressivi".

  • GLI INFORTUNATI

    "Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuterò se farlo giocare o portarlo in panchina. Gimenez sta procedendo bene, ma è lontano dal rientro. Leao convive con questo piccolo problema, ma è a disposizione.

    Leao ha un po' di infiammazione all'adduttore/pube, deve convivere ma sta facendo bene. Abbiamo 4 giocatori davanti per 2 posti. Per quanto riguarda l'applicazione, è cresciuto ma deve crescere ancora: il talento non gli manca, gli manca la continuità di prestazione. Ma è normale: è quasi impossibile trovare un talento con continuità di prestazione.

    Pavlovic rientra dopo la botta alla testa, vediamo se gioca domani".

  • "LA PROIEZIONE DELL'INTER SONO I 90 PUNTI"

    "Siamo rimasti in 4 squadre per 3 posti. L'Inter sta facendo molto bene, la sua proiezione sono i 90 punti. Sperando che ci siano 5 squadre e non 4, altrimenti una rimarrà fuori".

  • ricci milanGetty Images

    IL RUOLO DI RICCI

    "Di Ricci sono molto contento per come sta crescendo, è un giocatore molto intelligente e credo che il ruolo di mezzala gli si addica di più perché riesce a essere verticale e a concludere in porta. Magari in futuro potrà diventare un ottimo giocatore davanti alla difesa, ma in questo momento credo che quel ruolo lì lo faccia meglio".

  • POCHI GOAL DALLE PALLE INATTIVE

    "Non segniamo su palla inattiva? Domenica Gabbia ha avuto tre palle goal importanti. Col Genoa ha colpito la traversa. Poi possono saltare i più bravi del mondo, ma se la palla arriva nbassa o fuori dallo specchio... 

    La Roma su questo è molto pericolosa: ha Cristante, Mancini. Va migliorato tutto, non solo le palle inattive".

  • IL MERCATO

    "L'arrivo di Fullkrug è stato molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta vedendo, sta lavorando. Ma io sono molto contento della rosa, o la miglioriamo o rimaniamo così. Ci sono dei giovani presi in estate, Athekame, Odogu. L'importante è avere questo tipo di approccio alle partite e un obiettivo ben chiaro, ovvero uno dei primi 4 posti.

    Come si può migliorare la rosa? A gennaio trovare giocatori è molto difficile. Poi ci sono delle eccezioni, vedi Fullkrug".

  • LA SFIDA A DYBALA

    "Paulo ho avuto il piacere di allenarlo, quando è arrivato alla Juventus era un bambino. Ha una tecnica straordinaria ed è molto intelligente in campo. Giocatore di una qualità veramente importante, ce ne sono pochi in giro. Con Malen può trarre dei vantaggi: avere un riferimento davanti gli serve per le sue giocate".

  • "CHAMPIONS TROPPO IMPORTANTE"

    "Il Milan l'anno scorso non è riuscito a entrare in Champions, quest'anno per un valore tecnico ed economico bisogna entrarci. È troppo importante partecipare alla Champions, perché i soldi servono alla società a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo. I numeri sono quelli. L'anno scorso sono usciti i fatturati dei club: il gap tra le squadre italiane e quelle inglesi e spagnole è troppo diverso. Non dico la sopravvivenza della società, ma un'iniezione importante di denaro viene dalla Champions".

  • IL MILAN GIOCA MENO

    "Meno partite degli altri? Più che a livello atletico la questione è mantenere alta l'attenzione. Comunque giochiamo dove ci dicono di giocare e cerchiamo di fare dei punti, è una cosa anomala ma non possiamo fare altro".

  • VICINO ALLA ROMA IN PASSATO?

    "Diciamo che mi sono dimenticato tutto: la mia memory card è piena, arriva fino al 2014... prima non mi ricordo (ride, ndr)".

