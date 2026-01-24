Allegri tra Roma-Milan e calciomercato: "Sono contento della rosa, o la miglioriamo o rimaniamo così"

"Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuterò se farlo giocare o portarlo in panchina. Gimenez sta procedendo bene, ma è lontano dal rientro. Leao convive con questo piccolo problema, ma è a disposizione.

Leao ha un po' di infiammazione all'adduttore/pube, deve convivere ma sta facendo bene. Abbiamo 4 giocatori davanti per 2 posti. Per quanto riguarda l'applicazione, è cresciuto ma deve crescere ancora: il talento non gli manca, gli manca la continuità di prestazione. Ma è normale: è quasi impossibile trovare un talento con continuità di prestazione.

Pavlovic rientra dopo la botta alla testa, vediamo se gioca domani".