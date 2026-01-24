Allegri tra Roma-Milan e calciomercato: "Sono contento della rosa, o la miglioriamo o rimaniamo così"

Si giocherà all’Olimpico, dove la Roma ospiterà domenica sera il Milan, uno dei match più importanti del ventiduesimo turno di Serie A: una sfida di altissima classifica che vedrà opposte due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma.
I giallorossi infatti, nel torneo sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno consentito loro di riportarsi nelle zone che valgono un pass per la prossima Champions League, mentre i rossoneri, che sono imbattuti dalla prima giornata, andranno a caccia di quei punti che possano consentire loro di tenere la scia dell’Inter capolista.
Massimiliano Allegri ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.