Allegri studia la mossa Nkunku per Milan-Inter: dalle panchine all'assist a Leao, titolare nel derby al posto di Pulisic?

Christian Pulisic è alle prese con una borsite che sta condizionando le prestazioni e la continuità dell’ex Chelsea.

L’americano non segna da dicembre, è ancora a secco in tutto il 2026 e non gioca una partita intera dall’11 gennaio contro la Fiorentina.

Anche a Cremona, dove si è reso pericoloso esaltando i riflessi di Audero, è apparso lontano dalla forma migliore, tanto che all’uscita dal campo è apparso affaticato e demoralizzato, con la testa abbassata e gli occhi persi nel vuoto al ritorno in panchina.