nkunku milan
Alessandro De Felice

Allegri studia la mossa Nkunku per Milan-Inter: dalle panchine all'assist a Leao, titolare nel derby al posto di Pulisic?

Allegri valuta l’inserimento di Nkunku dal 1’ al posto di un Pulisic in calo: il francese convince per forma, impatto e intesa crescente con Leao.

La marcia di avvicinamento al derby di Milano è iniziata. Manca sempre meno alla stracittadina meneghina, con il Milan che potrebbe optare per una novità in attacco proprio in vista di una delle sfide più importanti e sentite della stagione. 

Massimiliano Allegri starebbe pensando a una mossa a sorpresa per il derby contro l’Inter: affidarsi a Christopher Nkunku al posto di Christian Pulisic, reduce da settimane di difficoltà fisiche e rendimento discontinuo. 

Un’ipotesi che prende corpo dopo il successo di Cremona, dove il francese ha servito l’assist a Rafael Leao per il 2-0, incidendo più in pochi minuti di quanto l’americano sia riuscito a fare nell’ultimo periodo.

  • IL MOMENTO COMPLICATO DI PULISIC

    Christian Pulisic è alle prese con una borsite che sta condizionando le prestazioni e la continuità dell’ex Chelsea. 

    L’americano non segna da dicembre, è ancora a secco in tutto il 2026 e non gioca una partita intera dall’11 gennaio contro la Fiorentina. 

    Anche a Cremona, dove si è reso pericoloso esaltando i riflessi di Audero, è apparso lontano dalla forma migliore, tanto che all’uscita dal campo è apparso affaticato e demoralizzato, con la testa abbassata e gli occhi persi nel vuoto al ritorno in panchina.

  • L’IMPATTO DI NKUNKU

    L’altra faccia della medaglia nell’attacco rossonero riguarda Christopher Nkunku. Partito dalla panchina nelle ultime due gare, il francese ha sfruttato al meglio i pochi minuti concessi. 

    A Cremona ha servito sul piatto d’argento a Leao l’assist del 2-0, arrivato dopo che il portoghese aveva fallito due occasioni non da lui.

    Nkunku è l’attaccante più in forma a disposizione di Allegri in questo momento: tra fine 2025 e inizio 2026 ha mostrato una crescita notevole, ritrovando goal, brillantezza e soprattutto una condizione atletica che oggi potrebbe fare la differenza in un derby ad alta intensità.

  • INTESA LEAO-NKUNKU

    Rafael Leao sta diventando un punto di riferimento per lo spogliatoio del Milan, con un’evidenze crescita dal punto di vista caratteriale e della maturità sia davanti ai microfoni che in campo.  

    Sempre più maturo, capace di guidare il gruppo con parole da leader ma ancora chiamato alla continuità sul campo, il portoghese sembra aver cambiato marcia.

    Inoltre, la sua esultanza da surfista a Cremona ha coinvolto anche Nkunku. Un gesto interpretato come segnale di intesa crescente e di un rapporto tecnico che potrebbe rivelarsi utile contro l’Inter. 

    Nkunku, più riferimento centrale rispetto a Pulisic, permetterebbe infatti a Leao di muoversi con maggiore libertà sulla fascia e tra le linee.

  • IL PIANO DI ALLEGRI

    Contro l’Inter, domenica sera a San Siro, Massimiliano Allegri non intende modificare il 3-5-2, considerato un porto sicuro, mentre il 4-3-3 resta una soluzione da utilizzare solo a gara in corso. Contro un’Inter da 64 goal in 27 partite, il tecnico non vuole correre rischi né lanciarsi in esperimenti.

    Saranno fondamentali i leader tecnici Modric e Rabiot, già decisivi all’andata nei momenti di difficoltà. Allegri si aspetta da loro la capacità di gestire i tempi del match anche questa volta.

    C’è però una nota positiva sul fronte infermeria: l’infortunio muscolare di Davide Bartesaghi è meno grave del previsto e non sono presenti lesioni, motivo per cui il difensore potrebbe addirittura partire dal primo minuto nel derby.

  • ALLEGRI E LA TENTAZIONE NKUNKU

    Allegri è pronto a  rilanciare Nkunku dal primo minuto nel derby contro l’Inter. 

    Un’idea che nasce dall’involuzione di Pulisic, match-winner a novembre ma ora irriconoscibile, e dal francese, più brillante nelle ultime uscite, come conferma l’assist a Leao a Cremona.

    La sorpresa, qualora confermata, rappresenterebbe un segnale forte non solo per il derby ma anche per il finale di stagione: l’ex Chelsea, rimasto in panchina nelle ultime due, troverebbe una promozione meritata, mentre Pulisic dovrebbe ripartire da una condizione fisica e mentale da ritrovare.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT
0