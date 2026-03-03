Allegri studia la mossa Nkunku per Milan-Inter: dalle panchine all'assist a Leao, titolare nel derby al posto di Pulisic?

La marcia di avvicinamento al derby di Milano è iniziata. Manca sempre meno alla stracittadina meneghina, con il Milan che potrebbe optare per una novità in attacco proprio in vista di una delle sfide più importanti e sentite della stagione.
Massimiliano Allegri starebbe pensando a una mossa a sorpresa per il derby contro l’Inter: affidarsi a Christopher Nkunku al posto di Christian Pulisic, reduce da settimane di difficoltà fisiche e rendimento discontinuo.
Un’ipotesi che prende corpo dopo il successo di Cremona, dove il francese ha servito l’assist a Rafael Leao per il 2-0, incidendo più in pochi minuti di quanto l’americano sia riuscito a fare nell’ultimo periodo.