Allegri devastato per la squalifica di Pogba: "Gli ho scritto un messaggio, straordinario"

Il tecnico della Juventus parla della squalifica di quattro anni comminata a Pogba: "Il calcio perde un giocatore straordinario"

La squalifica di Paul Pogba è di quelle pesanti. Che possono mettere fine ad una carriera, inizialmente esaltante e divenuta sempre più difficoltosa negli ultimi anni. La sentenza per il classe 1993 francese è di quattro anni, per doping.

Fermo da mesi in attesa del processo, ora bisognerà quale sarà il futuro di Pogba. Un Pogba che dal ritorno alla Juventus nel 2022 non ha praticamente mai giocato, causa infortuni prima e squalifica per doping poi.

Grande dispiacere da parte di tifosi e compagni della Juventus, con Max Allegri pronto a raccontare le proprie sensazioni dopo la pesantissima squalifica comminata al trentenne, che ha già deciso e annunciato di voler fare ricorso.