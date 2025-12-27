Pubblicità
Lelio Donato

Allegri non ha dubbi: "Serie A più difficile della Premier. Il calcio non si spiega, si gioca. Nkunku ha bisogno di tempo, Fullkrug indietro di condizione"

Il Milan deve ripartire e ospita il Verona a 'San Siro' nel lunch-match di domenica: le parole di Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia della gara di campionato

Il Milan, reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro partite ufficiali, deve ripartire in casa contro il Verona.

I rossoneri, attualmente secondi a -1 dall'Inter, però in questa stagione hanno già sofferto molto al cospetto di squadre sulla carta inferiori specie a San Siro. Dove ad esempio hanno raccolto solo due punti su 9 contro Cremonese, Pisa e Sassuolo.

Di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona.

  • NKUNKU

    "Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato [...] A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno bisogno di più tempo per inserirsi, anche per questione caratteriali. Ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti. Sono fiducioso, lui deve esserlo perché è in un ambiente che lo vuole e aspetta che faccia goal".

    Può pesare l'etichetta di più pagato in Serie A nello scorso mercato estivo?

    "Penso sia un discorso di inserimento. Il campionato italiano è molto formativo, ed è il secondo più bello al mondo dopo quello inglese. È molto più difficile. Hai meno spazi, ti giocano addosso, c'è molta più malizia, le partite sono più sporche. Magari ha bisogno di un pochino in più di tempo per adattarsi".

  • FULLKRUG

    "Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. La prima mia sensazione è che era molto sorridente e molto contento di essere arrivato al Milan. È indietro di condizione, ha bisogno di lavorare. In questa settimana gli verrà messo minutaggio nelle gambe e ci potrà essere contro il Cagliari".

  • INFERMERIA E LEAO OUT

    "Leao ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug è arrivato sorridente di essere arrivato al Milan e molto volenteroso. Ha una settimana di allenamenti e poi il 2 ci sarà col Cagliari. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa. Fofana sta bene, gli altri stanno bene tranne Gimenez che sta facendo rieducazione alla caviglia".

  • CORSA CHAMPIONS

    "Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile. È importante arrivare a marzo attaccati o dentro le prime quattro. Da domani fino al 18 febbraio avremo 9 partite: 3 in casa e 6 in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Domani abbiamo la prima col Verona, speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza. Loro spaccano la partita in due. Come tutte le partite passano da una buona fase difensiva. Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite".

  • MILAN-VERONA E LE DIFFICOLTÀ CON LE 'PICCOLE'

    "L'importante domani è cercare di fare i 3 punti contro un Verona scorbutico, ha giocatori veloci. Una squadra che attacca molto bene l'area, dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare".

    Poi sulle raccomandazioni alla squadra:

    "Abbiamo detto che il Verona è una squadra che ha fatto sempre belle partite. Ha talmente giocatori di velocità e tecnica davanti che se non hai la sicurezza difensiva dietro rischi di capitolare".

    Tra i temi caldi le difficoltà con le 'piccole':

    "Per battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi, soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani. Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fa re la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all'avversario. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva".

  • FOFANA, RICCI E JASHARI

    "È un giocatore molto importante per la squadra. Può e deve fare di più, lo deve volere".

    Jashari e Ricci possono rimanere al Milan a lungo?

    "Assolutamente sì. Jashari viene da un infortunio. È stato 3 mesi e mezzo fermo. Sono molto contento, può solo crescere. Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan".

  • LOFTUS-CHEEK RESTA AL MILAN?

    "Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno. In queste 9 partite avremo bisogno di tutti, tutti dobbiamo avere l'obiettivo chiaro che è tornare a giocare alla Champions: arrivare tra le prime quattro non è semplice, non è complicato. Bisogna rimanere sempre in piedi qualsiasi cosa succeda e fare un passettino alla volta. Non sarà semplice ma solo cona la voglia, la convinzione e la determinazione possiamo farcela di arrivare all'obiettivo".

