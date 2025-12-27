Allegri non ha dubbi: "Serie A più difficile della Premier. Il calcio non si spiega, si gioca. Nkunku ha bisogno di tempo, Fullkrug indietro di condizione"

"Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato [...] A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno bisogno di più tempo per inserirsi, anche per questione caratteriali. Ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti. Sono fiducioso, lui deve esserlo perché è in un ambiente che lo vuole e aspetta che faccia goal".

Può pesare l'etichetta di più pagato in Serie A nello scorso mercato estivo?

"Penso sia un discorso di inserimento. Il campionato italiano è molto formativo, ed è il secondo più bello al mondo dopo quello inglese. È molto più difficile. Hai meno spazi, ti giocano addosso, c'è molta più malizia, le partite sono più sporche. Magari ha bisogno di un pochino in più di tempo per adattarsi".