Allegri "meglio" di Pioli, il Milan ha superato i punti dell'ultimo scudetto: i precedenti fanno sognare i rossoneri

"Arrivare a 50 punti era importante" ha dichiarato Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 3-0 con il Bologna. E chissà se dietro questa "importanza" il tecnico livornese, che è uomo di calcoli e tabelle, si riferiva anche al confronto con il Milan di Stefano Pioli.

Pioli che era presente allo stadio Dall'Ara, nella gara che ha visto scontrarsi due sue ex squadre e che soprattutto ha portato i rossoneri a superare proprio il suo"miglior" Milan.

Un sorpasso simbolico in questo momento, che non dà certezze sul futuro né trofei, ma testimonia la grande stagione che sta facendo la squadra di Allegri. E con 50 punti a questo punto del campionato, i precedenti del passato sono decisamente favorevoli ai rossoneri.