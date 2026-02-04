Goal.com
Allegri Milan gfxGOAL
Andrea Ajello

Allegri "meglio" di Pioli, il Milan ha superato i punti dell'ultimo scudetto: i precedenti fanno sognare i rossoneri

Con la vittoria a Bologna c'è stato il "sorpasso", il Milan viaggia ad un ritmo che non aveva avuto neanche nella stagione dell'ultimo campionato vinto.

"Arrivare a 50 punti era importante" ha dichiarato Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 3-0 con il Bologna. E chissà se dietro questa "importanza" il tecnico livornese, che è uomo di calcoli e tabelle, si riferiva anche al confronto con il Milan di Stefano Pioli.

Pioli che era presente allo stadio Dall'Ara, nella gara che ha visto scontrarsi due sue ex squadre e che soprattutto ha portato i rossoneri a superare proprio il suo"miglior" Milan.

Un sorpasso simbolico in questo momento, che non dà certezze sul futuro né trofei, ma testimonia la grande stagione che sta facendo la squadra di Allegri. E con 50 punti a questo punto del campionato, i precedenti del passato sono decisamente favorevoli ai rossoneri. 

  • IL RENDIMENTO DEL MILAN: MEDIA PUNTI E PROIEZIONE FINALE

    Cinquanta punti dopo ventitré giornate, vale a dire una media di 2,17 punti a partita. Escludendo la prima gara di campionato, per capire il rendimento del Milan post crollo con la Cremonese, la media sale a 2,27.

    Continuando a viaggiare su questo ritmo, i rossoneri chiuderebbero il campionato tra gli 82 gli 83 punti, una quota che garantisce senza alcun dubbio la qualificazione in Champions e che nella passata stagione è bastata per vincere lo scudetto. 

  • ALLEGRI "SUPERA" PIOLI: IL CONFRONTO

    La differenza rispetto all'anno scorso è sempre più marcata visto che a questo punto del campionato i rossoneri avevano ben quindici punti in meno. Ma con il successo netto a Bologna Allegri ha effettuato un "triplo" sorpasso.

    Il Milan negli ultimi anni per tre volte aveva totalizzato 49 punti dopo ventitré gare, tutte con Pioli in panchina. Compresa quindi la stagione dell'ultimo scudetto. 

    • Stagione 2025/2026: 50 punti
    • Stagione 2024/2025: 35 punti
    • Stagione 2023/2024: 49 punti
    • Stagione 2022/2023: 44 punti
    • Stagione 2021/2022: 49 punti
    • Stagione 2020/2021: 49 punti
  • SUL PODIO

    Allargando lo sguardo a tutta la storia del Milan, la squadra attuale si posiziona al terzo posto per punti fatti a questo punto della stagione.

    Il Milan, come riportato da Opta, ha raggiunto quota 50 punti dopo 23 gare stagionali soltanto per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo quelle del 2003/04 (58) e del 1995/96 (50).

  • ALMENO 50 PUNTI...E SCUDETTO

    Nel 2003/2004 sulla panchina del Milan c'era Carlo Ancelotti mentre nell'altro caso (1995/1996) a guidare i rossoneri era Fabio Capello. Due leggende della panchina che con il Milan hanno vinto tutto. 

    I precedenti parlano chiaro da questo punto di vista; entrambe le volte che il Milan aveva almeno 50 punti in questa fase ha poi vinto il campionato. Allegri spera di poter ripetere e confermare la "statistica".

    Per farlo ovviamente servirà anche un rallentamento dell'Inter, adesso avanti di 5 punti ma con ancora lo scontro diretto che può aiutare i rossoneri. 

