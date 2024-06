La Juventus ha comunicato il licenziamento per giusta causa a Massimiliano Allegri, esonerato dopo la finale di Coppa Italia: si andrà per vie legali.

Tra Massimiliano Allegri e la Juventus volano stracci.

Come riferisce 'Sky', il club bianconero ha notificato al tecnico livornese il licenziamento per giusta causa in seguito all'esonero materializzatosi dopo la finale di Coppa Italia.

Max e Madama, così, sembrano destinati a finire in tribunale.