Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo Roma-Milan: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e restiamo a +4 dai giallorossi"

Per il Milan non era facile, ma all’Olimpico contro la Roma c’era la necessità di conquistare i tre punti per rispondere alla “vittoria tennista” dell’Inter contro il Pisa nell’anticipo del venerdì.
Così non è stato: i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1, rischiando più volte di passare in svantaggio e restando aggrappati al match soprattutto grazie alle parate di Maignan.
In virtù di questo stop, l’Inter può avviare la prima mini-fuga verso lo Scudetto, scappando a +5 sui rossoneri e potendo contare, a differenza dei cugini, su un calendario favorevole nelle prossime gare.
Al termine del match, Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn prima e di Sky Sport poi la prestazione dei suoi e un risultato che pesa molto in chiave classifica.