Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Massimiliano Allegri Roma MilanGetty Images
Michael Baldoin

Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo Roma-Milan: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e restiamo a +4 dai giallorossi"

Il tecnico rossonero è apparso un po' amareggiato ma ha provato a vedere il lato positivo del pareggio dell'Olimpico: "La sensazione era che facessimo 2-0, invece abbiamo preso l’1-1. Nel calcio va così: quando la partita è indirizzata da una parte, un episodio può cambiare tutto”.

Pubblicità

Per il Milan non era facile, ma all’Olimpico contro la Roma c’era la necessità di conquistare i tre punti per rispondere alla “vittoria tennista” dell’Inter contro il Pisa nell’anticipo del venerdì.

Così non è stato: i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1, rischiando più volte di passare in svantaggio e restando aggrappati al match soprattutto grazie alle parate di Maignan.

In virtù di questo stop, l’Inter può avviare la prima mini-fuga verso lo Scudetto, scappando a +5 sui rossoneri e potendo contare, a differenza dei cugini, su un calendario favorevole nelle prossime gare.

Al termine del match, Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn prima e di Sky Sport poi la prestazione dei suoi e un risultato che pesa molto in chiave classifica.

  • “GUADAGNIAMO UN PUNTO SUL NAPOLI E RESTIAMO A +4 SULLA ROMA”

    "Abbiamo avuto i primi 7-8 minuti fatti bene, dove abbiamo avuto delle situazioni in cui si poteva fare meglio. Hanno spinto molto e sulle seconde palle arrivavano prima di noi. Maignan ci ha tenuto in piedi con buoni interventi, poi nel secondo tempo le cose sono andate diversamente. Abbiamo fatto meglio la parte tecnica e loro sono calati. Una volta in vantaggio la partita sembrava indirizzata bene, ma c’è stato un episodio che può succedere. Un risultato importante: guadagniamo un punto sul Napoli e restiamo a +4 sulla Roma con uno scontro diretto a favore”.

    • Pubblicità

  • "QUANDO TUTTO ANDAVA PER IL MEGLIO ABBIAMO PRESO IL RIGORE”

    “Meglio nella ripresa? Loro hanno spinto di più nel primo tempo, noi siamo stati più aggressivi nel secondo. Loro sono bravi ad aggredirci sulle palle in uscita, quindi bisogna andare a giocare alle loro spalle, ma bisognava difendere meglio la palla là davanti. Dovevamo essere più ordinati, invece uscivamo troppo spesso con i centrali e lasciavamo Gabbia da solo. Poi ci siamo sistemati e, come spesso capita nel calcio, quando tutto andava per il meglio abbiamo preso il rigore”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "PENSAVO AVREMMO FATTO IL 2-0, INVECE ABBIAMO SUBITO L’1-1”

    "Male il primo tempo? Abbiamo sbagliato molto, loro sono stati molto bravi. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli. La sensazione era che facessimo 2-0, invece abbiamo preso l’1-1. Nel calcio va così: quando la partita è indirizzata da una parte, un episodio può cambiare tutto”.

  • "HO INSERITO FULLKRUG E PULISIC PERCHÉ AVEVO BISOGNO DI UN SALTATORE E DI UNO CHE FACESSE BATTAGLIA”

    "Più scelte davanti ora? Tutti e quattro gli attaccanti sono giocatori importanti. Oggi quando ho tolto Leao e Nkunku stavano facendo bene, ma in quel momento avevo bisogno di un saltatore e di uno che facesse un po’ di battaglia. Pulisic con la sua cattiveria nel far goal poteva chiudere la partita.”

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "MODRIC MARCATO A UOMO A TUTTO CAMPO, MA PIÙ PASSANO I MINUTI PIÙ VA A SUO VANTAGGIO"

    A Sky: "Modric meglio nel secondo tempo? Era marcato a uomo a tutto campo, poi più passano i minuti e più va a vantaggio di Luka. Ha letture importanti e nella ripresa ha dato ritmo al match anche perché loro sono calati, immaginabile dopo un primo tempo del genere."

Europa League
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0