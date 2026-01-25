Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo Roma-Milan: "Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e restiamo a +4 dai giallorossi"

"Abbiamo avuto i primi 7-8 minuti fatti bene, dove abbiamo avuto delle situazioni in cui si poteva fare meglio. Hanno spinto molto e sulle seconde palle arrivavano prima di noi. Maignan ci ha tenuto in piedi con buoni interventi, poi nel secondo tempo le cose sono andate diversamente. Abbiamo fatto meglio la parte tecnica e loro sono calati. Una volta in vantaggio la partita sembrava indirizzata bene, ma c’è stato un episodio che può succedere. Un risultato importante: guadagniamo un punto sul Napoli e restiamo a +4 sulla Roma con uno scontro diretto a favore”.